El tenor Juan Diego Flórez maravilla en el Auditorio de Zaragoza
El artista, considerado uno de los mejores del mundo en su especialidad, ha actuado en la sala Mozart
Uno de los mejores tenores del mundo, el peruano Juan Diego Flórez, protagonizó anoche una nueva sesión de la Temporada de Grandes Conciertos del Auditorio de Zaragoza en una sala Mozart llena en la que estuvo acompañado por el pianista Vincenzo Scalera.
El público zaragozano ha despedido con una sonora ovación y muchos aplausos al tenor de 53 años, que se ha mostrado muy agradecido del apoyo recibido y de cómo se ha valorado su actuación.
Desde sus inicios
En los inicios de su carrera, Juan Diego Flórez recibió un especial renombre por sus interpretaciones en el repertorio belcantista, especialmente en las óperas de Rossini, Donizetti y Bellini. En los últimos años, sus interpretaciones de los héroes románticos franceses le han valido asimismo un gran reconocimiento del público y la crítica.
La próxima cita de la Temporada de Grandes Conciertos será el 17 de marzo, a las 19.30 horas, con la presencia de la Orchestra Della Svizzera Italiana, dirigida por Charles Dutoit, y con la actuación también de la pianista Martha Argerich.
- El Cádiz destituye a Garitano y el gran objetivo del Zaragoza para el banquillo tomará las riendas
- La Guardia Civil define al exdirector del Inaga como la 'figura central' de la 'presión' para facilitar la expansión de Forestalia
- La victoria del Granada en Riazor reduce el mordisco del Real Zaragoza con la salvación
- Un accidente en la A-23, a la altura del puerto de Monrepós, deja cinco heridos
- El nuevo póker de técnicos en el Real Zaragoza
- Jesús Vallejo habla del momento del Zaragoza: 'Es una situación muy compleja, pero han cogido un poco de aire
- Joan Plaza, entrenador del Casademont Zaragoza: 'La orden era no hacer falta pero los jugadores en la pista están a muchas pulsaciones
- Figari, el restaurante de Zaragoza donde probar calamares y guisos al estilo italiano: 'Se pueden hacer otras cosas que no sean pasta y pizza