El tenor Juan Diego Flórez maravilla en el Auditorio de Zaragoza

Uno de los mejores tenores del mundo, el peruano Juan Diego Flórez, protagonizó anoche una nueva sesión de la Temporada de Grandes Conciertos del Auditorio de Zaragoza en una sala Mozart llena en la que estuvo acompañado por el pianista Vincenzo Scalera.

El público zaragozano ha despedido con una sonora ovación y muchos aplausos al tenor de 53 años, que se ha mostrado muy agradecido del apoyo recibido y de cómo se ha valorado su actuación.

Desde sus inicios

En los inicios de su carrera, Juan Diego Flórez recibió un especial renombre por sus interpretaciones en el repertorio belcantista, especialmente en las óperas de Rossini, Donizetti y Bellini. En los últimos años, sus interpretaciones de los héroes románticos franceses le han valido asimismo un gran reconocimiento del público y la crítica.

La próxima cita de la Temporada de Grandes Conciertos será el 17 de marzo, a las 19.30 horas, con la presencia de la Orchestra Della Svizzera Italiana, dirigida por Charles Dutoit, y con la actuación también de la pianista Martha Argerich.