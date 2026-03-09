Artistas zaragozanas y su obra: la exposición 'Tal como somos' rescata del olvido creaciones femeninas

'Tal como somos' es la cuarta exposición de un ciclo que ha revisado, desde los años cincuenta hasta la actualidad, la obra de mujeres artistas, perteneciente al patrimonio municipal. Se podrá ver en la sala Juana Francés de la Casa de la Mujer hasta el 15 de mayo.

La consejera de Políticas Sociales, Marian Orós, junto a al comisaria de la exposición, Desirée Orús, ha presentado este lunes esta muestra como parte de la programación organizada por el ayuntamiento para el Día Internacional de la Mujer y que corresponde a un proyecto expositivo que ha rescatado del olvido creaciones artísticas realizadas por mujeres zaragozanas.

"Nos propusimos mostrar la calidad y el legado de muchas mujeres de nuestra ciudad, aprovechando la enorme colección artística que custodia el Ayuntamiento de Zaragoza, y acercar su aportación al arte", ha comentado Orós.

Desde finales de los años 40

El ciclo comenzó mostrando el trabajo de las primeras mujeres de finales de los años 40 y de las décadas de los 50 y 60, pioneras en participar en certámenes artísticos, en crear estudios donde impartir su docencia y, en suma, en formar parte de la vida artística de la ciudad, aunque sin embargo pocas tuvieron la suficiente visibilidad.

Tras pasar por la generación de los años 70, que tenían que luchar por conseguir el respeto de la crítica de los compañeros de oficio, la exposición se centra ahora en el primer cuarto de siglo, una época marcada por la apertura a la modernidad y en la que las mujeres están involucradas en el ambiente cultural de la ciudad. Esta exposición que cierra el ciclo propone una mirada al arte más cercano, en el que las artistas buscan nuevos parámetros de expresión.

Ellas son María Buil, Silvia Castell, Lorena Domingo, Ana Felipe Royo, Quinita Fogué, Isabel Garmon, Cristina Huarte, Vicky Méndiz, Prado Vielsa, Gema Rupérez, Sarah Shackleton y María Eugenia Sánchez de San Pío.

En la sala, se pueden contemplar algunas de sus obras, que van desde pinturas al óleo, junto con otras técnicas como fotografía, grabado o la investigación sobre nuevos materiales como los polímeros o resinas sintéticas.

La mujer es protagonista de algunas de sus imágenes, pero también el lugar en el que viven, el campo de los recuerdos, la cotidianidad de lo cercano y la experimentación con los medios visuales.