¿Va a cancelar Morrissey su concierto de este sábado en Zaragoza?

El anuncio del concierto en Zaragoza de Morrissey, el excéntrico exlíder de The Smiths, causó incredulidad hace unos meses. Primero, porque fue una auténtica sorpresa que una figura como la del artista eligiera a la ciudad como parada de las tres únicas (junto a Sevilla y Valencia) que va a hacer en España; y, segundo, porque el año pasado canceló su actuación en Madrid un día antes y su carrera (sobre todo, en los últimos tiempos), está plagada de suspensiones o de conciertos interrumpidos a mitad.

Sin embargo, ni las dudas que casi todos los fans tuvieron (y siguen teniendo) echaron atrás a nadie y las entradas para su actuación de este sábado, 14 de marzo, en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza duraron minutos. Un 'show' para el que, por cierto, el artista ha pedido algo inaudito en la sala Mozart, una barrera antiavalanchas, que obliga a anular las dos primeras filas de la sala Mozart. Un hecho que no había sucedido nunca y que pasa a engrosar la lista de peticiones un tanto extravagantes del artista.

¿Vendrá al Auditorio?

Más allá de eso, la pregunta es cada vez más pertinente ya que apenas quedan seis días para que se celebre el concierto. ¿Morrissey se personará en Zaragoza para dar el concierto? A día de hoy la minigira española (que comienza dos días antes, el jueves, en Valencia) sigue adelante. Pero eso, como se demostró hace un año no es sinónimo de nada. Las cancelaciones de Morrissey suelen llegar muy cerca de la actuación normalmente alegando problemas de salud.

¿Actuará en Zaragoza? Eso nadie lo sabrá, pero todo hace indicar que si no se tuercen mucho las cosas (o la cabeza), habrá concierto. Aunque es cierto que a final de 2025 y a principios de 2026, suspendió alguna fecha, el artista británico ha cumplido su agenda en las últimas semanas incluyendo el multitudinario concierto el pasado 28 de febrero en el O2 de Londres. En marzo ya ha actuado en Lille (Francia) y en Dúbendorf (Suiza) y está previsto que esta noche lo haga en Milán antes de viajar a España. De momento, la gira europea la está cumpliendo a rajatabla (también ha estado, entre otros lugares, en Rotterdam, Francfort, Aarus, Hamburgo...).

Está realizando conciertos entre los 90 y los 100 minutos con un repertorio muy similar en casi todos ellos, que abre con 'Billy Budd', 'I just want to see the boy happy' y 'Suedehead', para continuar hasta interpretar alrededor de 20 canciones. El artista, además, acaba de publicar su nuevo disoc, 'Without music the world dies', con opiniones enfrentadas entre sus seguidores y los críticos de música.