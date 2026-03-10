'El valor de Aragón': el nuevo programa dedicado a quienes trabajan por y para la comunidad se estrena en la televisión autonómica

Aragón TV estrena este miércoles a las 22.50 horas ‘El valor de Aragón’, un nuevo programa que busca mostrar desde dentro el trabajo de quienes trabajan por y para los aragoneses. Producido por Prensa Ibérica a través de Comunicación y Medios de Aragón (CMA), el nuevo programa constará de ocho capítulos de unos 30 minutos de duración y se emitirá todos los miércoles a la misma hora. El primero de ellos estará dedicado a los servicios de emergencias y posteriormente se adentrará en los sectores del turismo, las TIC, la sanidad, la vivienda, la educación, el empleo y los servicios sociales.

La periodista María Gracia se encarga de presentar el programa y de adentrarse en la realidad de cada sector. "Mostraremos el día a día de muchos profesionales que hacen de la comunidad un lugar mejor", resume Gracia, que en el estreno de este miércoles conocerá desde dentro cómo se activa el operativo del 112 o cómo funciona el helicóptero medicalizado del 061 Aragón.

"Gracias al programa, los aragoneses también podrán conocer todos los servicios que están a su disposición y lo haremos a través de historias personales que seguro van a emocionar", añade Gracia. Así, por ejemplo, este primer capítulo dedicado a las emergencias propicia el reencuentro entre un vecino de Calatayud y el equipo sanitario que le salvó la vida hasta en dos ocasiones, mientras que también se adentra en el día a día de los operadores del 112. "Podremos ver cómo atienden las llamadas y cómo calman a los afectados en esos momentos de tanta tensión", apunta.

En el capítulo sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), ‘El valor de Aragón’ se convertirá en el primer programa en entrar dentro de las instalaciones de Amazon Web Services (AWS) y se explicará cómo la comunidad ha logrado ser pionera en este sector. "Aquí aprovechamos para hablar del talento aragonés y de todos los profesionales que han situado a la comunidad en la primera división de los centros de datos", subraya Gracia.

Por su parte, el programa dedicado al sector educativo se sumergirá en la realidad de los Centros Rurales Agrupados (CRA), mostrando el día a día de sus profesores y curiosas historias personales: "Por ejemplo, contamos la vida de una familia trashumante cuyos hijos estudian medio año en Albarracín y otro medio en un pueblo de Andalucía gracias al convenio de colaboración entre ambos sistemas educativos".

Otro de los programas se centrará en el sector turístico. Este capítulo abordará por ejemplo el Plan Pirineos, la iniciativa impulsada por el Ejecutivo autonómico para convertir la zona en un referente turístico sostenible y desestacionalizado. Este proyecto, con una inversión inicial de 195 millones, incluye hitos como la unión de Astún y Candanchú, la telecabina Benasque-Cerler o el nuevo tobogán de montaña de Panticosa, previsto para finales de 2026 y que será el más largo de Europa y el de mayor desnivel del mundo con tres kilómetros de recorrido y más de 700 metros de caída.

Este capítulo mostrará otras iniciativas, como la que está impulsando en el Sobrarbe la asociación Zona Zero Pirineos, que ha recuperado más de 2.500 kilómetros de antiguos senderos convirtiéndolos en una red de referencia para bicicletas de montaña y running.

"Otros capítulos están dedicados a la sanidad, en el que nos metemos dentro de los quirófanos, o los servicios sociales", apunta Gracia. En este último, por ejemplo, se explica el proyecto ‘Mi casa: Una vida en comunidad’, que busca facilitar el tránsito de personas con discapacidad intelectual desde centros residenciales hacia viviendas comunitarias. "El programa, además, abarca todo el territorio, desde el Maestrazgo hasta los Pirineos", concluye la periodista.