El pueblo de Teruel de apenas 100 habitantes que tiene más de 60.000 libros celebra el Día del libro infantil con destacados autores

Un municipio de Teruel de apenas un centenar de habitantes se ha convertido en símbolo de la dinamización cultural en el medio rural tras lograr reunir más de 60.000 libros donados desde toda España y anunciar recientemente el proyecto de una innovadora biblioteca-hotel inspirada en la Biblioteca Pública de Nueva York. En este contexto de transformación a través de la lectura, la localidad acoge una nueva edición de #PueblosQueCuentan, consolidando su apuesta por los libros como motor contra la despoblación.

Y es que con motivo de la celebración del Día Mundial del Libro Infantil, el 2 de abril, el Área Infantil de la División Editorial del Grupo Planeta presenta una nueva edición de la iniciativa #PueblosQueCuentan para promover la lectura en zonas rurales de España, con difícil acceso a eventos culturales. La localidad escogida este año será Libros.

Bajo el lema 'Construimos el pueblo lector', más de 200 niños y niñas de centros educativos de Teruel participarán en una jornada lúdica y creativa acompañados de destacados autores de literatura infantil. Cada caseta instalada en la plaza estará tematizada con una colección de referencia (como Anna Kadabra o Magic Animals) para que los pequeños puedan sumergirse en sus historias favoritas.

La cita tendrá lugar el 25 de marzo de 2026, como antesala a la semana del Libro Infantil, convirtiendo a Libros en epicentro de la lectura infantil en Aragón.

Creación colectiva

Este año, el encuentro pondrá el foco en la creación colectiva de un “pueblo lector”. Para ello, se organizarán talleres participativos donde los niños y niñas construirán simbólicamente su propia Feria del Libro, decorando distintas casetas tematizadas con algunas de las colecciones más queridas del panorama infantil actual.

Entre los autores participantes se encuentran Pedro Mañas y David Sierra Listón, creadores de la colección Anna Kadabra, fenómeno editorial con más de 2 millones de lectores; Susanna Isern, autora de la exitosa colección Magic Animals; Isabel Álvarez, autora de Clara Nox, una nueva narrativa infantil 'middle grade' para fans de 'Amanda Black'; Raquel Díaz Reguera, escritora e ilustradora de referencia en literatura infantil que acaba de presentar El caos de Beca, una colección inspirada en los cambios que vive un preadolescente antes de pasar al instituto; y el emblemático personaje Geronimo Stilton, cuyas aventuras han conquistado a millones de lectores en todo el mundo.

A lo largo de la mañana se desarrollarán actividades en simultáneo, dinámicas de animación lectora, encuentros con autores y sesiones de firmas.