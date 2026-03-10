El festival que programa jazz para todos los gustos en Zaragoza vuelve al Centro Cívico Universidad

Después de un breve paso por la sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza, el Dum Dum Jazz regresa a casa. El centro cívico Universidad se prepara para albergar los próximos dos fines de semana esta propuesta que integra a grandes figuras del jazz nacional e internacional. Desde el viernes 13 de marzo, se celebrarán seis conciertos que recorren las distintas tendencias del jazz actual con Reinier Elizalde, Irene Reig, Dani Miguel, Andrés Barrios, María Toro y Gonzalo del Val.

El salón de actos de Universidad ha sido reformado y está listo para transformarse en un auténtico club de jazz. De hecho, el aforo se limita a 120 personas en estas jornadas, ya que el público se dispondrá sentado en torno a mesas. Este ambiente acogedor y la buena acústica de la sala hacen de la cita un imprescindible en el calendario musical zaragozano.

En esta línea, Susana Gil, directora de dicho centro cívico y organizadora del ciclo, ha recalcado que el Dum Dum Jazz abre su cartel a "artistas de jazz que de otra manera sería muy difícil ver en Zaragoza". El Auditorio de Zaragoza celebra desde hace décadas el Zaragoza Jazz Festival que atrae al público mayoritario y a grandes jazzistas internacionales, al margen de este y gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza y su red de centros cívicos, hace cinco años nació la propuesta del festival Dum Dum Jazz.

Cartel del V Dum Dum Jazz / Ayuntamiento de Zaragoza

Marimar Delgado, responsable del servicio de centros cívicos del Ayuntamiento de Zaragoza, ha explicado que esta programación es "paradigmática" de lo que se quiere hacer desde la red de centros cívicos para "apoyar la cultura amateur" y que sea accesible para la ciudadanía, "sin que el precio de las entradas sea un problema", en todos los puntos de la ciudad.

Seis veladas de calidad musical

Uno de los elementos diferenciales, en palabras de Susana Gil, es "la variedad de estilos o experiencias musicales que ofrecen a los asistentes" y que así se abre a un "amplio abanico" de público, principalmente adulto, pero donde destacan estudiantes y jóvenes atraídos por el talento emergente que llena el cartel.

El viernes 13, los primeros compases del Dum Dum Jazz los dará el músico cubano Reinier Elizalde. El bajista conocido como 'El Negrón', llega a Zaragoza acompañado de cuatro músicos más para hacer gala de las influencias del jazz cubano de la década de los setenta en su música. Elizalde ha colaborado en su carrera con grandes músicos internacionales de la talla de Quincy Jones, Joaquín Sabina o Joan Manuel Serrat.

El primer fin de semana continuará con el talento de la saxofonista Irene Reig. Brillante representante del jazz contemporáneo, une en esta ocasión su propio cuarteto en The Bop Collective para formar el octeto que ocupará el escenario de Universidad este sábado, 14 de marzo.

Una de las actuaciones más esperadas, sin duda, será la del domingo 15, cuando el jovencísimo zaragozano Dani Miguel ponga en liza su virtuosismo como saxofonista. Con apenas 21 años, se encuentra actualmente estudiando en el Conservatorio Superior de Música de Navarra, después de haber completado su formación en el Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza.

A este espectáculo llega con su proyecto Dani Miguel 4tet, que surgió en 2023 y reúne a cuatro músicos españoles con sólida trayectoria y presencia activa en la escena nacional. Su música es una búsqueda de equilibrio entre la exploración libre y la conexión con la tradición. Inspirados en referentes como Wayne Shorter y Joe Henderson, el grupo desarrolla un sonido propio que se nutre también de influencias contemporáneas como R'n'B y otras corrientes modernas.

El segundo fin de semana, del 20 al 22 de marzo, sigue apostando por el buen jazz y músicos con nombre propio. Así que ese viernes 20, el sevillano Andrés Barrios pondrá sobre las tablas su 'Km 0', álbum nominado a Mejor Álbum de Música Flamenca en los Latin Grammy 2025, y formando cuarteto con, entre otros, el contrabajista zaragozano Toño Miguel.

Barrios es conocido como el 'Paco de Lucía del piano' y para este espectáculo en directo acompaña la música con la presencia de la bailarina Nerea López, miembro del Ballet Nacional de España.

El sábado 21, el turno es para la gallega María Toro y el directo de su disco 'Mestura', Premio Fundación SGAE al mejor álbum de Jazz de los Premios de la Música Independiente 2026. En él fusiona el folclore gallego con olas influencias clásicas, flamencas, latina y rockeras que ha recibido durante su vida artística.

Finalmente, el cierre llegará el 22 de marzo con el baterista Gonzalo del Val y en cuya formación de trío participa el montisonense Javier Callén al contrabajo.

Noticias relacionadas

Las entradas ya están disponibles en la Librería Antígona, colaboradora del festival, y en Aragontickets, así como en la propia taquilla del centro cívico Universidad, una hora antes de las actuaciones. El precio de las entradas por día en venta anticipada es de 15 euros y de 18 euros en taquilla. Por otra parte, se cuenta con un abono para las seis actuaciones de 60 euros y otro por fin de semana (del 13 al 15 de marzo o del 20 al 22 de marzo) de 35 euros.