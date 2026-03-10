La mesa de contratación de la plaza de toros de Zaragoza solicita documentación adicional a la UTE compuesta por Mena, Valencia y Matilla

La Mesa de Contratación que tramita el contrato de adjudicación de la plaza de toros de Zaragoza, reunida en la Diputación de Zaragoza bajo la presidencia del diputado delegado del coso José Carlos Tirado, en ausencia de la vicepresidenta Teresa Ladrero, procedió este martes 10 de marzo a la apertura del sobre 1 que contiene la documentación administrativa de los dos únicos licitantes.

En un acto público en el que no se personaron ni siquiera los interesados o representantes de estos, se procedió al acto con una primera parte reservada y otra pública en la que se advirtió de una sola anomalía: la falta de documentación relativa a aspectos formales tocantes al cumplimiento de la Ley de Protección de datos que afecta a la UTE formada por el ejeano Jesús Mena Gericó (Ruedos Aragón, SL); Ramón Valencia (Sevilla Pagés, SL) y la familia García Jiménez –más conocida en el sector como Matilla– con su mercantil Funtausa, SL. La DPZ le otorga tres días para subsanar esta deficiencia.

La otra empresa en liza es Tauroemoción, a cuyo frente se encuentra el turolense Alberto García Buj quien, al no ser pertinente si no hay adjudicación, no está obligado a mostrar si viene en alianza con terceros.

Nueva convocatoria de la mesa

Una vez solventados estos aspectos deberá convocarse de nuevo a la mesa de contratación con el fin de proceder a la apertura del sobre 2 cuyo contenido recoge la propuesta “artística” y cuya valoración tiene una vertiente subjetiva y finalmente el sobre 3 con la oferta económica.

El contrato, cuyo precio de salida no será inferior a 200.177,10 €/anuales (IVA incluido) es de carácter patrimonial por las temporadas 2026‐2028, prorrogable por un año hasta la temporada 2029 con un derecho de explotación mínimo de 68 días/año, que se distribuirán, conforme a los ciclos establecidos y con posibilidad de modificación y reajuste a petición del arrendatario del siguiente modo: Primer Ciclo: (Feria de San Jorge) el arrendamiento del inmueble comprenderá 16 días antes del día 23 de abril (día de San Jorge) y 10 días después del mismo, para un total de 27 días. Segundo Ciclo: (Feria del Pilar) el arrendamiento del inmueble comprenderá 25 días antes del día 12 de octubre (día del Pilar ) y 15 días después de dicha fecha para un total de 41 días.

El adjudicatario se obliga a la celebración de un mínimo de 8 corridas de toros, una corrida de rejones, una novillada con picadores y, al menos seis festejos populares.