La mesa de contratación de la plaza de toros de Zaragoza solicita documentación adicional a la UTE compuesta por Mena, Valencia y Matilla
La gestión del coso taurino sale por las temporadas 2026-2028 más una posible prórroga de un año
La Mesa de Contratación que tramita el contrato de adjudicación de la plaza de toros de Zaragoza, reunida en la Diputación de Zaragoza bajo la presidencia del diputado delegado del coso José Carlos Tirado, en ausencia de la vicepresidenta Teresa Ladrero, procedió este martes 10 de marzo a la apertura del sobre 1 que contiene la documentación administrativa de los dos únicos licitantes.
En un acto público en el que no se personaron ni siquiera los interesados o representantes de estos, se procedió al acto con una primera parte reservada y otra pública en la que se advirtió de una sola anomalía: la falta de documentación relativa a aspectos formales tocantes al cumplimiento de la Ley de Protección de datos que afecta a la UTE formada por el ejeano Jesús Mena Gericó (Ruedos Aragón, SL); Ramón Valencia (Sevilla Pagés, SL) y la familia García Jiménez –más conocida en el sector como Matilla– con su mercantil Funtausa, SL. La DPZ le otorga tres días para subsanar esta deficiencia.
La otra empresa en liza es Tauroemoción, a cuyo frente se encuentra el turolense Alberto García Buj quien, al no ser pertinente si no hay adjudicación, no está obligado a mostrar si viene en alianza con terceros.
Nueva convocatoria de la mesa
Una vez solventados estos aspectos deberá convocarse de nuevo a la mesa de contratación con el fin de proceder a la apertura del sobre 2 cuyo contenido recoge la propuesta “artística” y cuya valoración tiene una vertiente subjetiva y finalmente el sobre 3 con la oferta económica.
El contrato, cuyo precio de salida no será inferior a 200.177,10 €/anuales (IVA incluido) es de carácter patrimonial por las temporadas 2026‐2028, prorrogable por un año hasta la temporada 2029 con un derecho de explotación mínimo de 68 días/año, que se distribuirán, conforme a los ciclos establecidos y con posibilidad de modificación y reajuste a petición del arrendatario del siguiente modo: Primer Ciclo: (Feria de San Jorge) el arrendamiento del inmueble comprenderá 16 días antes del día 23 de abril (día de San Jorge) y 10 días después del mismo, para un total de 27 días. Segundo Ciclo: (Feria del Pilar) el arrendamiento del inmueble comprenderá 25 días antes del día 12 de octubre (día del Pilar ) y 15 días después de dicha fecha para un total de 41 días.
El adjudicatario se obliga a la celebración de un mínimo de 8 corridas de toros, una corrida de rejones, una novillada con picadores y, al menos seis festejos populares.
Suscríbete para seguir leyendo
- Zaragoza estrenará una nueva parada de bus en el mes de abril: sus líneas cuentan con más de 676.000 viajeros
- La Guardia Civil apunta a reuniones 'casi semanales' entre el exdirector del Inaga y el dueño de Forestalia
- La victoria del Granada en Riazor reduce el mordisco del Real Zaragoza con la salvación
- Un grupo automovilístico italiano abrirá en Zaragoza su primer centro de operaciones en España
- El 'Tourmalet' amenaza el rayo de esperanza del Real Zaragoza
- El Cádiz destituye a Garitano y el gran objetivo del Zaragoza para el banquillo tomará las riendas
- Muere un guardia civil fuera de servicio en un accidente de tráfico en la A-2 en Calatayud
- Una árbitra suspende un partido de fútbol regional aragonés tras recibir insultos como 'zorra' o 'guarra' y amenazas de muerte