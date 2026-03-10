Nueva temporada en El Jardín de las Artes para cumplir su quinto aniversario en Zaragoza
El espacio, gestionado por Almozandia Teatro, iniciará su programación de 2026 de la mano de la compañía Festuc Teatre y su montaje 'Bunji, la pequeña koala'
El Jardín de las Artes, espacio ubicado junto al Parque Deportivo Ebro y gestionado por Almozandia Teatro, celebra este 2026 sus primeros cinco años de trayectoria pionera y el próximo 14 de marzo, a las 17.30 horas, dará comienzo a una nueva temporada que se prolongará hasta el mes de noviembre.
La compañía Festuc Teatre será la encargada de arrancar la programación con 'Bunji, la pequeña koala', un espectáculo de carácter familiar que combina teatro y títeres y lleva al público de viaje hasta los impresionantes paisajes australianos.
La compañía procedente de de Lleida, apuesta en este montaje por una combinación de narración, diálogos y canciones que, sumadas a una cuidada escenografía, cuentan la historia de una koala que habita en un bosque de eucaliptos. Bunji, la protagonista, carece del carácter calmado de sus semejantes y, mientras el resto duerme, quiere jugar, trepar y descubrir el mundo. Un personaje que conecta con las familias y las traslada al universo austral en el que se desarrolla la obra de teatro, recomendada a partir de 3 años y con una duración de 55 minutos.
Tras esta primera función, El Jardín de las Artes regresará a la actividad el 25 de abril con los Titiriteros de Binéfar y su 'Dragoncio'. La primavera, el verano y el otoño estarán salpicados de citas en este singular espacio, y destacará especialmente el Festival Ambulantes, dedicado al mundo del circo y que se celebrará del 10 al 12 de julio.
Teatro al aire libre para todos los públicos
El Jardín de las Artes cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza y está gestionado por Almozandia Teatro, además de respaldado por la dirección del Parque Deportivo Ebro. El espacio programa cada año espectáculos del más alto nivel de compañías tanto nacionales como locales y una de sus metas es poner en valor las artes de calle, de los títeres a la música en directo, pasando por el circo, la magia o el humor. Asimismo, busca ser un punto de encuentro, de intercambio y de creación de comunidad.
En línea con su vínculo con el talento local, el cartel de la temporada 2026 de El Jardín de las Artes ha sido diseñado por la ilustradora zaragozana Olga Ruiz.
Su apuesta por la cultura en un entorno natural lo ha convertido en un referente de la programación cultural en Zaragoza, donde arte y cultura se funden con el entorno para ofrecer una experiencia mágica. Se trata de un escenario al aire libre, con cerca de 6.000 m² de zona ajardinada, lleno de detalles, creatividad y rincones con encanto, que brinda una experiencia única para la apreciación y creación de las artes escénicas en todas sus formas y disciplinas. Además, su versatilidad lo convierte en un espacio ideal para la organización de eventos, festivales, presentaciones y exposiciones, haciendo de él un espacio imprescindible para la cultura en Zaragoza.
- Zaragoza estrenará una nueva parada de bus en el mes de abril: sus líneas cuentan con más de 676.000 viajeros
- La Guardia Civil apunta a reuniones 'casi semanales' entre el exdirector del Inaga y el dueño de Forestalia
- La victoria del Granada en Riazor reduce el mordisco del Real Zaragoza con la salvación
- Un grupo automovilístico italiano abrirá en Zaragoza su primer centro de operaciones en España
- El 'Tourmalet' amenaza el rayo de esperanza del Real Zaragoza
- El aviso a navegantes de David Navarro, técnico del Real Zaragoza: subirse al tren o bajarse del barco
- El Cádiz destituye a Garitano y el gran objetivo del Zaragoza para el banquillo tomará las riendas
- El despilfarro histórico del Real Zaragoza y la profecía de Lalo Arantegui