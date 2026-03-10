Sara Baras llega a Zaragoza con 'Infinita': cómo comprar las entradas

La reconocida bailaora y coreógrafa gaditana Sara Baras presentará en Zaragoza su espectáculo 'Infinita' el próximo 19 de diciembre a las 21.00 horas en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza.

Con 'Infinita', la artista propone un viaje escénico profundamente emocional que nace de la identidad, de la herencia y del tiempo. Un espectáculo que late al compás del flamenco y que se construye a partir de ocho miradas de mujer, ocho presencias que encarnan un mismo pulso: el de Andalucía y su tradición.

La propuesta escénica

La propuesta escénica se apoya en un lenguaje coreográfico que huye de la explicación para centrarse en la emoción y en el disfrute compartido. Sobre el escenario, el baile se convierte en un espacio de encuentro donde la esencia del flamenco se transmite como legado vivo, capaz de emocionar y conectar con el público. 'Infinita' nace de una identidad, nace de una herencia, nace del tiempo, de una tierra que nos da y nos enseña, un palpitar que no se detiene. Ocho miradas de mujer, ocho mujeres que nos miran, y un solo pulso encarnando Andalucía, latiendo al compás del flamenco.

El espectáculo también reivindica el valor del silencio, de la escucha y del respeto, proponiendo una mirada abierta al mundo donde la entrega artística se convierte en una experiencia compartida con el público.

Con una trayectoria consolidada en los principales escenarios internacionales, Sara Baras es una de las figuras más influyentes del flamenco contemporáneo. Su compañía, la Ballet Flamenco Sara Baras, ha llevado sus espectáculos a teatros de todo el mundo, convirtiendo cada montaje en una celebración del arte jondo y de la tradición reinterpretada desde una mirada actual.

Noticias relacionadas

La cita en Zaragoza permitirá al público disfrutar de una propuesta escénica intensa y poética, donde el baile, la música y la emoción se funden en una experiencia única. Las entradas para el espectáculo, que cuestan entre 45,50 y 74,8 euros, ya se pueden adquirir a través de Ibercaja o en el Auditorio de Zaragoza.