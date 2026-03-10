Uno de los festivales más singulares de Aragón saca a la venta sus primeros abonos y reta a sus seguidores a adivinar su cartel
La cita en la naturaleza se celebrará el 26 y 27 de junio para iniciar el verano con música en directo
Uno de los festivales más singulares de Aragón, que se celebra en la naturaleza, no solo ha anunciado ya las fechas de su segunda edición sino que, además, ha sacado ya a la venta los primeros abonos para la cita y ha lanzado un simpático reto a sus seguidores, adivinar el cartel de artistas que conformarán el cartel de este año de una manera singular.
El Divino Festt de Cariñena, que se celebra en el santuario Virgen de Lagunas en un lugar privilegiado para generar varios ambientes, tendrá lugar este año el 26 y 27 de junio con una filosofía similar a la del año pasado (y también a la de El bosque sonoro, el extinto festival cuyos promotores eran los mismos, Ocre).
Primeros 100 abonos disponibles
Así, los primeros 100 abonos ya se pueden adquirir a un precio de 36,72 euros y, como es tradición en este festival, no se compran entradas sino botellas que te dan acceso a la cita. Así, estos abonos son botellas de Vinica, una novedosa ginebra de uva. Además, ya están a la venta las entradas para el camping a un precio total de 19,89 euros (se compra una botella de vino tintio Denominación de Origen Cariñena).
Aunque no se ha desvelado todavía ninguno de los artistas que conformarán el cartel este año, el DivinoFest sí que ha lanzado un curioso reto, y es que ha creado una lista de Spotify con varios artistas: "Os dejamos nuestra 'playlist' con todos los artistas del Divino pero... están mezclados con algunos que no lo son", han escrito desde sus redes sociales y animan a la participación: "Os diremos si habéis acertado".
