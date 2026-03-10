Zaragoza volverá a acoger en 2027 el Encuentro Nacional de Festivales de Cine de España

La ciudad de Zaragoza será la sede del II Encuentro Nacional de Festivales de Cine de España, que se celebrará los días 13, 14 y 15 de abril de 2027. El anuncio se ha realizado este martes en el marco del Festival de Málaga, durante el acto de presentación del próximo encuentro impulsado por AraFilmFest, la Red de Festivales y Muestras de Cine de Aragón.

El acto ha contado con la bienvenida de Juan Antonio Vigar, director del Festival de Málaga, y ha servido para presentar las conclusiones del primer encuentro celebrado en Zaragoza en 2025, una cita que reunió a representantes de festivales de cine de todo el país con el objetivo de fortalecer la cooperación, compartir experiencias y reflexionar sobre los retos del sector.

Durante la jornada se han proyectado imágenes del primer encuentro y se han expuesto las principales conclusiones del mismo por parte de Estela Rasal, Vicky Calavia, José Ángel Delgado y Javier Espada, quienes han subrayado la importancia de los festivales como infraestructuras culturales esenciales dentro del ecosistema audiovisual, así como espacios de impulso a la creación, la diversidad, la accesibilidad cultural y la sostenibilidad.

El bloque institucional ha estado moderado por José Antonio Aguilar, presidente de AraFilmFest, y ha contado con la participación de representantes de distintas instituciones vinculadas al ámbito cultural y audiovisual. Han intervenido Cristina Gómez, presidenta de la Federación Pantalla; Sara Fernández, consejera de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza; Carlos Samperiz, diputado de Cultura de la Diputación Provincial de Huesca y Camilo Vázquez, subdirector general de Promoción y Relaciones Internacionales del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.

El II Encuentro Nacional de Festivales de Cine pretende consolidarse como un espacio de diálogo y cooperación entre festivales de todo el territorio, abordando cuestiones clave para el futuro del sector como la financiación estable, la profesionalización, la innovación en formatos audiovisuales y el fortalecimiento de redes entre eventos culturales.

Tejer una red de festivales

Durante su intervención final, José Antonio Aguilar ha destacado que este encuentro “nace con la vocación de seguir tejiendo red entre festivales, compartir conocimiento y reforzar el papel que estos desempeñan en la difusión del cine y la cultura en todo el país”.

Con el anuncio de Zaragoza como sede en 2027, el encuentro inicia ya su camino hacia una segunda edición que aspira a reunir nuevamente a festivales, instituciones y profesionales del sector audiovisual para seguir construyendo un espacio común de reflexión y colaboración.

Aragón jugó un papel fundamental para que ese Encuentro Nacional de Festivales de Cine se hiciera realidad. En concreto, la gran impulsora de la iniciativa fue la citada asociación Ara Film Fest, que reúne a 25 muestras y certámenes dedicados al séptimo arte en la comunidad. Esta reciente entidad, creada en febrero de 2023, fue la que planteó una idea que el Ministerio de Cultura acogió con los brazos abiertos. Esa semilla aragonesa permitió que el primer Encuentro Nacional de Festivales de Cine se celebrara en Zaragoza del 16 al 18 de junio de 2025.