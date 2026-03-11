El Ciclo de música Sacra de Zaragoza regresa con música de Rossini, Haydn y Telemann en cuatro conciertos

En los días previos al comienzo de la Semana Santa Zaragoza, los amantes de la música clasica se podrán reencontrar con el Ciclo de Música Sacra de Zaragoza, que vuelve del 20 al 25 de marzo a diferentes emplazamientos de la ciudad. El tempolo de San Gil, la capilla del Hospital Provincial, el Real Seminario de San Carlos y el Salón de Actos de la Caja Rural de Aragón serán los elegidos en esta edición para acoger las obras de compositores como Rossini, Haydn y Telemann, además de hacer un repaso por lap

Abrirá el ciclo el 'Stabat Mater' de Rossini en el Salón de Actos de la Caja Rural de Aragón (concierto con carácter benéfico para Manos Unidas) el viernes, 20 de marzo. Mariángel Vásquez, soprano; Olena Panasyuk, mezzo; Alain Damas, tenor; Víctor García Sierra, bajo y el Coro y Orquesta Tempo Giusto forman el elenco para esta pieza, dirigidos por Ricardo Soláns Armillas. 'Stabat Mater' es un poema litúrgico en latín que muestra el sufrimiento humano de una madre que sobrevive a su hijo. Musicado por otros grandes artistas como Palestrina, Haydn, Verdi y Dvorák, Rossini se acercó a él en sus últimos días, una vez retirado del mundo musical, como un lugar de consuelo para su alma.

El sábado, 21, en la Iglesia del Seminario de San Carlos será el turno del concierto cuyo repertorio es Missa In Angustiis de F. J. Haydn, también llamada Misa Misa Nelson, cuya traducción sería Misa para tiempos difíciles; el sobrenombre de Misa Nelson es por la dedicatoria de Haydn al Almirante inglés cuando este visitó Viena en 1800 y las tropas Napoleónicas asediaban la ciudad y la angustia y la escasez se adueñaban de la ciudad y sus habitantes. El Te Deum en Do Mayor fue dedicado como regalo de cumpleaños a la Emperatriz María Teresa; es uno de los himnos cristianos más antiguos y que significa "A ti, Dios, te alabamos". Es un canto de esperanza en medio de las dificultades.

El domingo, 22, en la Iglesia de San Gil, es el turno del programa 'Mística, poesía religiosa en torno a S. Juan de la Cruz' a cargo de la Coral Polifónica Ejea, que cumple su 75 aniversario. La noche oscura del alma es el poema del autor místico español San Juan de la Cruz a cuya traducción inglesa pone música el compositor noruego Ola Gjeilo. Esta obra es el punto de partida sobre el que se ha construido un programa dedicado a la poesía religiosa.

El miércoles, 25, en la Iglesia del Hospital Provincial participará Il Vero Suono con su programa 'Harmonischer Gottes-Dienst: Cantatas Espirituales' (1725-26, G. P. Telemann), que supone una revolución en varios aspectos. Es el primer conjunto de cantatas publicado para el año litúrgico completo, permitiendo la celebración del culto "para todos los domingos y días festivos".

Los dos primeros conciertos serán a las 19.30 horas, el domingo a las 20.00 horas y el miércoles a las 19.00 horas con entrada gratuita hasta completar aforo.