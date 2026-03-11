El espectacular colofón del Zaragoza Luce en forma de vídeo
La segunda edición de la cita publica un resumen de lo sucedido del 19 al 22 de febrero con imágenes inéditas
El festival Zaragoza Luce celebró su segunda edición del 19 al 22 de febrero. Fueron cuatro días en la que ocho obras lumínicas (en 12 puntos de luz) brillaron durante las primeras horas de la noche de la ciudad y los zaragozanos salieron a contemplarlas. Se registraron, según las cifras oficiales, un total de 460.000 visitas repartidas en los cuatro días en los que prolongó la cita (uno más que el año pasado).
Cuatro jornadas que dieron ligar a estampas curiosas y a que se redescubriera la ciudad a través de estampas diferentes. Algo que ha querido reflejar el ayuntamiento en un colofón que le ha querido dar al festival a través de sus redes sociales: "El arte lumínico mueve la curiosidad y, por supuesto, a las personas. Hace unas semanas vivimos la segunda edición del festival en Zaragoza que consiguió superar las 460.000 visitas del 19 al 22 de febrero. Gracias por venir a descubrir las obras", ha dejado escrito a través de sus canales y ha compartido un emoiconante vídeo.
En el vídeo se ven imágenes tomadas de todas las obras de arte lumínicas que han formado parte de esta segunda edición y, además, se pueden contemplar desde otros puntos de vista, por ejemplo desde el aire.
