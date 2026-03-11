El espíritu de Triana sigue vivo en Zaragoza medio siglo después

Jesús de la Rosa, Eduardo Rodríguez Rodway y Juan José Palacios 'Tele' conformaron Triana, una de la bandas señeras del rock andaluz que ha traspasado fronteras y que, aunque ya no está en activo desde hace mucho tiempo, sigue teniendo una gran cantidad de fans que admiran al grupo y a las composiciones que dejaron.

Con motivo del 50 aniversario de su fundación en 1974, hace dos años se publicó el recopilatorio 'Eternos Triana', que incluía sus míticas canciones como 'El Lago', 'Abre la Puerta', 'Una Noche de Amor', 'Hijos del Agobio', 'Luminosa Mañana', 'Tu Frialdad'... y que, ahora, podrá volver a escuchar el público zaragozano en directo con el espectáculo 'Una noche de amor desesperada', que aterriza en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza.

Leyendas musicales

"Dos cantantes y una magistral banda hacen suyos los temas más grandes de los eternos Triana, una de las leyendas musicales más grandes de nuestro país, pioneros y creadores de un estilo único e inconfundible que sigue marcando tendencia a día de hoy", anuncia la formación que deja claro que el espectáculo está realizado "desde el más absoluto respeto y admiración hacia la banda original sevillana, donde su legión de fans y seguidores en todo el país podrán vivir algo único, emotivo y especial".

El concierto será el 9 de abril a partir de las 20.30 horas y las entradas ya están a la venta (a un precio entre 40 y 45 euros) tanto en la web del Auditorio de Zaragoza como en Ibercaja.