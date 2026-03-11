La Tertulia Perdiguer elige las mejores películas del año

La Tertulia Perdiguer, referencia cinematográfica en Zaragoza y que acaba de cumplir 30 años de vida ininterrumpida, como es tradición, ha elegido las mejores películas estrenadas en 2025 tras una comida de celebración de sus miembros.

Para los expertos cinematográficos la mejor película española de 2025 fue 'Sirat', de Oliver Laxe; mientras que el reconocimiento al filme extranjero fue para 'Valor sentimental', de Joachim Trier.

La historia de la tertulia

Los miembros de la tertulia tienen un buen espejo en el que mirarse. Ramón Perdiguer, fallecido en el 2017, fundó la tertulia en 1996 movido por su amor incondicional al séptimo arte. Cinéfilo empedernido y con una gran cultura cinematográfica, el zaragozano decidió reunir a unos pocos amigos en 1996 -año en que se celebró en Zaragoza el centenario del cine español- para hablar sobre películas, directores y actores en torno a una mesa. Finalmente echó a andar con 13 miembros, aunque el número fue subiendo poco después.

Cinéfilos, escritores, profesores y críticos conversan sobre los estrenos de cada semana, la próxima ceremonia de premios o las series que están por venir en las plataformas. Charlas de unas dos horas que se convierten en auténticos cursos acelerados sobre cine