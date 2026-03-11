Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Tertulia Perdiguer elige las mejores películas del año

Las asociación se encuentra celebrando su trigésimo aniversario

Algunos miembros de la Tertulia Perdiguer que ha cumplido 30 años.

Algunos miembros de la Tertulia Perdiguer que ha cumplido 30 años. / TERTULIA PERDIGUER

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

ZARAGOZA

La Tertulia Perdiguer, referencia cinematográfica en Zaragoza y que acaba de cumplir 30 años de vida ininterrumpida, como es tradición, ha elegido las mejores películas estrenadas en 2025 tras una comida de celebración de sus miembros.

Para los expertos cinematográficos la mejor película española de 2025 fue 'Sirat', de Oliver Laxe; mientras que el reconocimiento al filme extranjero fue para 'Valor sentimental', de Joachim Trier.

La historia de la tertulia

Los miembros de la tertulia tienen un buen espejo en el que mirarse. Ramón Perdiguer, fallecido en el 2017, fundó la tertulia en 1996 movido por su amor incondicional al séptimo arte. Cinéfilo empedernido y con una gran cultura cinematográfica, el zaragozano decidió reunir a unos pocos amigos en 1996 -año en que se celebró en Zaragoza el centenario del cine español- para hablar sobre películas, directores y actores en torno a una mesa. Finalmente echó a andar con 13 miembros, aunque el número fue subiendo poco después. 

Cinéfilos, escritores, profesores y críticos conversan sobre los estrenos de cada semana, la próxima ceremonia de premios o las series que están por venir en las plataformas. Charlas de unas dos horas que se convierten en auténticos cursos acelerados sobre cine

