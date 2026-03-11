Mariano Casanova en concierto y teatro sensorial para un fin de semana en el Teatro Arbolé

El Teatro Arbolé sigue ofreciendo una programación variada y para todos los gustos. Este fin de semana apunta a una cita inolvidable con uno de los grandes músicos del rock zaragozano, Mariano Casanova, que se subirá a las tablas de Arbolé en formato acústico con 'La vida en canciones'. Para el sábado y el domingo, la compañía madrileña Tarambana Teatro presenta 'Pañuelos'.

El viernes 13, desde las 21.00 horas, Mariano Casanova hará un repaso a su trayectoria con una propuesta íntima y personal. Más de cuarenta años de música, como vocalista, compositor y guitarrista, desde la mítica banda Distrito 14 a su camino en solitario, además de adelantar nuevos temas que formarán parte de su segundo disco en solitario.

Mariano Casanova (Zaragoza, 1964) fue compositor, cantante y guitarrista del grupo Distrito 14 durante toda la trayectoria de esta mítica banda, de más de veinticinco años. Su sorprendente historia, fue llevada a la pantalla grande, por el director Juanma Bajo Ulloa, en el largometraje documental 'Distrito 14, Historia de un Grupo de Rock' (2008), que fue seleccionado en importantes festivales internacionales de cine alrededor del mundo durante dos años.

Tras ese final, inesperado y soñado por cualquier banda de rock, Mariano permaneció retirado de los escenarios durante 17 años, salvo para grabar un primer disco en solitario en 2015 titulado 'Al final de la ciudad dormida', que presentó en directo en contadas actuaciones en España, junto con dos giras en Japón, dos conciertos en París y uno en Nueva York.

Fue durante el pasado mes de junio de 2025, cuando Mariano Casanova anunció su regreso definitivo a la escena con un primer concierto en Madrid, seguido de otros lugares. En Zaragoza actuó, acompañado de su nueva banda, durante las pasadas fiestas del Pilar, donde reunió frente al escenario a 2.500 personas, que de nuevo corearon sus canciones en ese esperado reencuentro con su ciudad.

Ahora, por primera vez se presenta solo en un escenario -tan solo acompañado de su guitarra-, para cumplir con este concierto que soñaba con hacer algún día y el momento ha llegado.

Las entradas tienen un coste de 20 euros en venta anticipada, a través de la web del Teatro Arbolé, y 23 euros en taquilla.

Teatro para bebés

Por su parte, la compañía madrileña Tarambana Teatro presenta este fin de semana, 14 Y 15 de marzo, en el Teatro Arbolé de Zaragoza, 'Pañuelos', un espectáculo multisensorial de danza-teatro que fomenta el descubrimiento del mundo a través de la interacción y del juego dirigido a la primera infancia, a partir de 1 año de edad.

Es una obra sencilla y lúdica, que propone un viaje por la naturaleza para una primera experiencia de acercamiento al teatro de los bebés y sus familias. 'Pañuelos' es una propuesta teatral cuidadosamente diseñada para bebés, donde ellos son los protagonistas de un viaje sensorial por las estaciones del año. Guiados por una mariposa y un árbol con coloridas ramas y aromas, los pequeños espectadores experimentan un mundo lleno de sensaciones que estimulan sus sentidos en cada momento.

Tarambana Teatro presenta 'Pañuelos' / Teatro Arbolé

La danza, la música, los juegos luminosos, las texturas visuales y táctiles completan esta divertida actividad multisensorial que les permitirá explorar el entorno y desarrollar una amplia gama de habilidades. Serán 35 minutos de función más 10 minutos de interacción con los objetos.

Noticias relacionadas

Se han programado tres funciones que será en sábado, día 14, a las 18.00 horas y el domingo, los otros dos pases, a las 12.00 y 17.00 horas. El precio de las entradas es de 9 euros en las taquillas de Teatro Arbolé, ubicado en el Parque Metropolitano del Agua de Zaragoza.