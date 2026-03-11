La revista Turia presenta una antología en español de diez poetas ucranianos es su número de marzo

La revista Turia publica en su nuevo número del mes de marzo, en España y otros países, un sumario con interesantes contenidos inéditos protagonizados por relevantes autores de la literatura contemporánea. En ese listado de aportaciones valiosas, conviene destacar la difusión por primera vez en español de la obra de diez poetas ucranianos actuales. La antología que ha corrido a cargo de los prestigiosos traductores Katarzyna Moloniewicz y Abel Murcia.

Con esta iniciativa, Turia quiere mostrar su inequívoco apoyo a Ucrania y a sus escritores en unos momentos tan dramáticos como los que está generando la invasión llevada a cabo por Rusia. Una cruel coyuntura bélica que sufren los habitantes de este país europeo y que está impactando, de manera muy notable y significativa, en la literatura que allí se escribe en estos momentos.

En la sección dedicada a los estudios literarios, se aportan artículos originales muy relevantes. En primer lugar, Abelardo Linares desvela nuevas colaboraciones del célebre periodista y escritor Chaves Nogales publicadas durante la guerra civil española en el semanario parisino 'Madrid'. En ellas, los admiradores y detractores encontrarán a un Chaves Nogales mucho más plural, más coherente y combativo.

Un segundo artículo, elaborado por el escritor, crítico y editor Ignacio F. Garmendia, tiene como protagonista a Julia Uceda. Quien fuera Premio Nacional de Poesía en 2003, es descrita como autora de una obra “que no se parece a la de nadie, tiene un fuerte componente universal y puede definirse sin necesidad de criterios geográficos o generacionales”. De ahí que su trabajo creativo pueda definirse “como una de las aventuras más singulares de la lírica española contemporánea”.

El tercer artículo de la sección de Letras de Turia es una extraordinaria aproximación panorámica sobre la mítica generación del 27 cuando estamos a punto de celebrar el año del centenario de esta prodigiosa nómina de creadores. Y es que, como afirma Manuel Ángel Vázquez Medel en su texto, "casi un siglo después de su reunión en el Ateneo de Sevilla el 16 y 17 de diciembre de 1927 para conmemorar el tricentenario de la muerte de Luis de Góngora, la llamada 'Generación del 27' sigue despertando una fascinación que trasciende la anécdota histórica, literaria y cultural que las fechas designan”. De ahí que Vázquez Medel elabore una nueva y oportuna mirada que revisita la obra de aquel grupo con ojos del presente.

En su artículo 'Antonio Rivero Taravillo: una semblanza emocional', Martín Merino Ruiz-Funes rinde un personal y sincero homenaje a quien fuera un gran autor, traductor, editor y gestor cultural, radicado en Sevilla y recientemente fallecido. Fue Rivero Taravillo un escritor muy vinculado a la revista TURIA, en cuyas páginas colaboró con notable frecuencia. Incluso, en su etapa como director de la Casa del Libro, promovió y albergó la inolvidable y multitudinaria presentación de una entrega dedicada a su querido Luis Cernuda. Era el año 2002 y aquel número terminaría agotándose. Como bien se indica en este bellísimo y sincero testimonio sobre Rivero Taravillo, fue la suya una vida deconstante y apasionada dedicación a la literatura, en todas sus formas y desde distintos ámbitos.

Completa la sección un notable artículo de Maribel Cruzado. En él y bajo el título de 'Los viajes de Richard Wright a España y otras misiones', se describen los vínculos con España de este gran escritor estadounidense. Nos narra los tres viajes por nuestro país que realizó en 1954 y 1955, así como analiza los textos que a resultas de ellos publicaría y aquellos proyectos que nunca llegaron a plasmarse en realidad.

Por último, en el apartado que la revista dedica a publicar narraciones originales, la nómina de autores no puede ser más atractiva y potente. Sin duda, garantiza a los lectores que disfrutarán con la calidad literaria que brindan indiscutibles nombres propios de nuestras letras como son: José María Conget ('Rasmia'), Sara Mesa ('Bolita azul'), Isaac Rosa ('La ley de Parkinson'), Jesús Carrasco ('Kayak'), Irene Reyes-Noguerol ('Días de viento') e Hipólito G. Navarro ('Blanco roto).

Ucrania, voces para compartir una guerra

Bajo el título de 'Ucrania. Voces para compartir una guerra', la revista ofrece una amplia y cuidada antología poética que apuesta por visibilizar la creatividad de los principales autores ucranianos. Sin duda, es una forma de respaldo explícito a un país que lucha por defender su independencia y legitimidad democrática, así como su integridad territorial, frente al expansionismo violento que promueve la Rusia liderada por Vladimir Putin.

Como muy bien subrayan Moloniewicz y Murcia en el texto introductorio de dicha antología, “los ucranianos llevan ya once años conviviendo con la guerra. Son muchos años en la vida de una persona. En el caso de la mayoría de poetas que se incluyen en esta pequeña muestra, es algo así como la mitad de su vida adulta y creativa. Su escritura, como la literatura en general, no es un ámbito autónomo, sino que interactúa profundamente con la realidad, una realidad marcada por la guerra. No se trata del «tema de la guerra» como uno de los posibles temas de la poesía, sino de la palabra en acción en una situación límite”.

Los diez poetas ucranianos seleccionados por Turia para dar a conocer su trabajo literario en español son: Les Beley (1987, Úzhjorod), Kateryna Kalytko (1982, Vinnytsia), Halyna Kruk (1974, Lviv), Boris Humeniuk (1965. Ostriv), Yulia Musakovska (1982, Lviv), Iryna Shuvalova (1986, Kiev), Ostap Slyvynski (1978, Lviv), Iryna Tsilyk (1982, Kiev), Lubov Yakymchuk (1985, Pervomaisk) y Oksana Zabuzhko (Lutsk, 1960).

Todos ellos, como afirman los traductores Moloniewicz y Murcia, “son la voz de la sociedad a la que pertenecen. Se convierten, quieran o no, en biógrafos de la guerra. ‘Dan ganas de morirse / pero no queda más remedio que hablar / con la boca llena de piedras y clavos / con la boca llena de sangre’ —escribe Yulia Musakovska.”

Y es que “la nueva poesía ucraniana nace en los sótanos, los refugios, las trincheras, los trenes, en un exilio forzoso. La poesía —nos decía Gabriel Celaya— es un arma cargada de futuro. En Ucrania, por desgracia, cargada de presente, de un presente que dura ya demasiado tiempo”.