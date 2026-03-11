Sonsoles Ónega firmará ejemplares en Zaragoza: "Las críticas a mi anterior novela me dolieron, pero no van a frenar mi vocación"

Tras el éxito arrollador de 'Las hijas de la criada', ganadora del Premio Planeta en 2023, la periodista y escritora madrileña Sonsoles Ónega regresa con su octava novela. 'Llevará tu nombre' (Planeta) es una conmovedora historia de amor, traición e injusticia en la que la conocida presentadora vuelve a apostar por una de esas mujeres hechas a sí mismas. Como el anterior, su nuevo libro también está ambientado en un contexto histórico: en este caso la España de finales del siglo XIX.

Ónega firmará ejemplares este próximo sábado, de 11.30 a 14.30 horas, en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Independencia. Lo hará apenas dos semanas después del fallecimiento de su padre, el afamado periodista Fernando Ónega. "Pudo leer hasta la página 152. Me dijo que le estaba gustando", asegura la autora todavía con un nudo en la garganta.

'Llevará tu nombre' está protagonizada por una mujer que enseña a leer y escribir a otras, pero que tiene que luchar contra los estigmas de la época. ¿La cultura como tabla de salvación?

Por supuesto. Además, en esa época se empieza a ver de forma clara. En unos años con un analfabatismo terrible, muchas mujeres descubren que la cultura puede ser la mejor herramienta para mejorar y reivindicarse. Descubren que el acceso a la cultura les puede hacer libres, una libertad que a mi juicio emana siempre del conocimiento.

¿Cómo nació esta novela?

Ya llevaba tiempo queriendo viajar a finales del siglo XIX y escribir sobre este momento histórico. Me interesaba mucho la época de Emilia Pardo Bazán y otras muchas mujeres que fueron invisibilizadas y que injustamente no conocemos. Me di ese capricho literario y poco a poco fue surgiendo la historia de Mada Riva, una joven acusada de un asesinato en su pueblo (Comillas) y que es obligada a huir a Madrid para proteger el honor de su familia.

¿Qué es lo que más le gusta de viajar en el tiempo con sus novelas?

La verdad que aprender. Saber de dónde venimos. Las mujeres tenemos un pasado que conviene conocer para valorar dónde estamos hoy, ¿no? Todavía nos queda mucho por conquistar, pero hemos avanzado un largo trecho. Y ya te digo, quería volver a esa época de incipiente feminismo en la que se empezó a conquistar algo tan básico como aprender a leer y escribir.

Y de nuevo recurre a una mujer hecha a sí misma...

El trabajo de escritor es apasionante, pero también es duro. Así que conviene 'imantarte' a los personajes; y a mí las mujeres luchadoras y guerreras me inspiran. No lo hago de forma premeditada, pero es cierto que son una constante en mis novelas. Pero bueno, es natural que me salgan personajes femeninos, mujeres que revisto de una valentía que a veces ya me gustaría para mí.

Es una historia de ficción pero salpicada con bastantes hechos que sucedieron en realidad.

Sí, sí. De hecho el libro arranca con la visita del rey Alfonso XII a Comillas en el verano de 1882, un acontecimiento que ocurrió de verdad y que convirtió a la villa en un destino privilegiado. También quise que al llegar a Madrid la protagonista recalara en casa de Vicenta María López y Vicuña. Esta religiosa católica recogía a mujeres de la calle o las acogía cuando venían de las provincias y les intentaba dar un oficio. Al final fue beatificada en 1950.

¿Cómo fue el proceso de documentación?

He recurrido sobre todo a las hemerotecas de los periódicos, que por suerte ahora son digitales y su acceso es muy rápido. Siempre me han ayudado mucho a la hora de plantear mis novelas y en esta no ha sido una excepción. Además, esa fue una época de un periodismo muy vivo. Me he empapado por ejemplo de los reportajes de Pío Baroja sobre el Madrid de esos años, que son maravillosos.

La protagonista se convierte casi en una cronista del Madrid de esa época...

Sí, eso me apetecía mucho. También he leído un montón de artículos de Benito Pérez Galdós, que contaba los crímenes por entregas. Así lo hizo por ejemplo con el crimen de Fuencarral, ese asesinato de una señora a manos de su sirvienta que acabo convirtiendo en libro... Fue una época apasionante que he tenido la suerte de descubrir gracias a esta novela.

¿Sintió más presión a la hora de abordarla tras haber ganado el Planeta?

Sí, claro, no lo voy a negar. Por suerte, hice caso a un señor que respeto muchísimo, el escritor Juan Eslava Galán, que siempre me había dicho que los libros hay que vomitarlos. Yo hasta ahora trabajaba más folio a folio, pero en esta vomité la historia y luego ya la fui embelleciendo, volviendo atrás muchas veces.

¿Le afectaron algunas de las críticas que recibió por su anterior novela?

Bueno, sí. Me dolieron porque dispararon contra lo más sagrado, que a mi juicio es lo que nos mueve: en mi caso, la vocación de escribir. Pero por suerte no la van a frenar y aquí está como testigo esta nueva novela. A veces lo que dicen de ti pues te acaba condicionando y todo eso me hizo dudar hasta de mí misma, pero por suerte no me ha cambiado.

¿Ha tenido en cuenta esas críticas a la hora de escribir 'Llevará tu nombre'? ¿Como una especie de reivindicación?

Ya te digo que lo que más me dolió es que se cuestionara mi vocación de escritora. Pero a la hora de afrontar esta novela no me ha condicionado, porque si lo hubiera hecho no hubiera vuelto a escribir. También lo pasé mal por mi familia. Mis padres, mi hermana y mis hijos leyeron todo eso y les dolió, pero ahora ya lo veo como algo del pasado.

¿Cree que hay una animadversión especial por parte de la crítica especializada hacia la figura del presentador-escritor?

Creo que hay prejuicios y los ha habido siempre. No es algo de ahora, pero yo los combato con ferocidad porque no me representan. Es decir, yo no puedo negar lo que soy. Soy una periodista que acabó trabajando en la tele porque es donde le dieron trabajo en CNN+ hace exactamente 26 años. No voy a dejar de ser lo que soy porque a alguien le parezca que mi literatura es menos seria que el que la escribe encerrado en una buhardilla del Madrid de los Austrias. ¿Tengo que renunciar a todo lo demás que soy? Yo creo que no. Además, ya lo he dicho muchas veces: nunca una editorial ha llamado a mi puerta pidiéndome una novela.

¿Ya está escribiendo la próxima?

Algo tengo por ahí. Aunque ahora estoy con algo de colapso porque estoy dejando de fumar y me está costando bastante escribir. Antes escribía muy rápido y ahora voy más despacio, pero ahí voy, combatiendo el síndrome de abstinencia (ríe).