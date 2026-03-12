Los años 20 brillan en el escenario del Teatro Principal de la mano de 'El Gran Gastby'
'El Gran Gatsby' estará en cartel del 12 al 15 de marzo con el elenco de bailarines de la Enrique Gasa Valga Dance Company
A partir de este jueves, 12 de marzo, el telón del Teatro Principal se levanta para dar la bienvenida a la adaptación coregrafiada del clásico literario norteamericano del mismo nombre, 'El Gran Gatsby', escrito por F. Scott Fitzgerald en 1925. Hasta el domingo 15 de marzo, la obra permanecerá en cartel con cuatro funciones dirigidas por Enrique Gasa Valga.
La historia de Jay Gatsby es la de un joven millonario que vive en Long Island, en un mundo de decadencia, excesos, idealismo y agitación social. Rodeado por un aura fascinante y rumores sobre sus turbios negocios, con orígenes envueltos en misterio y una fortuna aparentemente incalculable. Con el mundo a sus pies, organiza fastuosas fiestas de baile en su mansión para la alta sociedad neoyorquina.
Pero también es la historia de un hombre solitario, enamorado de Daisy, una mujer casada, hasta que un trágico accidente de coche desencadena una dinámica muy destructiva. Y todo ello ambientado en la década “locos años veinte” que tuvieron un ritmo vertiginoso en la sociedad de los Estados Unidos.
Un montaje distinto
La ley seca, la bonanza económica, los gangster o el jazz en los clubes quedan plasmados en la veintena de escenas seleccionadas por el coreógrafo y director, Gasa Valga, para este montaje. En escena, la labor es la de los 16 bailarines y bailarinas de la recién creada Enrique Gasa Valga Dance Company.
A diferencia de muchas producciones escénicas contemporáneas, esta apuesta por la música interpretada en vivo como eje de la experiencia teatral. Temas emblemáticos de Nina Simone, Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong y otros iconos del jazz se entrelazan con arreglos y composiciones inéditas, interpretadas por la voz de Greta Marcolongo y una formación instrumental de primer nivel.
Esta dimensión sonora convierte el espectáculo en un evento inmersivo, emocional y sensorial, donde el cuerpo, la voz y el espacio escénico forman una unidad indivisible.
Las funciones, de jueves a sábado serán a las 20.00 horas, mientras que el horario del domingo será a las 19.00 horas. Las entradas están disponibles en taquilla y en la web del Teatro Principal.
