Bunbury publica "el mejor" 'single' de su nuevo disco

'La próxima vez no habrá próxima vez' es el cuarto adelanto del nuevo disco del aragonés Enrique Bunbury, 'De un siglo anterior', que se publicará el próximo 17 de abril.

Grabada en las sesiones de El Desierto Casa/Estudio, en México, en el mes de febrero y mezclado en agosto en el mismo estudio, cuenta con músicos de distintos países de Hispanoamérica. El maestro chileno Sebastián Aracena en las guitarras, el mexicano Luri Molina en el contrabajo, Johnny Molina en las percusiones, Jorge Rebenaque en los teclados, y Ramón Gacías en la batería. La producción ha corrido a cargo del propio Bunbury con Ramón Gacías.

El video clip se rodó en la ciudad de Los Ángeles, dirigido por el cineasta Eric Boadella (Toastmaster, City of Love). El 'single' ya ha sido calificado por algunos de sus fans como "el mejor".

La gira y la banda

El cantante, productor y compositor, anunció las fechas del 'Nuevas Mutaciones Tour 2026', en América y España, el cual ya cuenta con conciertos totalmente vendidos como Puebla, CDMX, Guadalajara y Zaragoza (12 de diciembre en el pabellón Príncipe Felipe).

Con un nuevo espectáculo, Enrique Bunbury revisará su cancionero con una magnífica banda de diez músicos que promete muchas sorpresas: Robert Castellanos: Bajo (Los Santos Inocentes), Ana Belén Estaje: Violín (Huracán Ambulante), Ramón Gacías: Batería (Los Santos Inocentes), Javier García-Vega: Trombón y Guitarra española (Huracán Ambulante), Luismi Huracán: Percusiones (Huracán Ambulante), Jordi Mena: Guitarras (Los Santos Inocentes), José Miguel Pérez Sagaste: Saxo y Acordeón (Joaquín Sabina), Jorge “Rebe” Rebenaque: Piano y Hammond (Los Santos Inocentes); y Álvaro Suite: Guitarra y coros (Los Santos Inocentes).