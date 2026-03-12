La comedia 'Sex o no sex para principiantes' rompe tabúes con el público en el Teatro del Mercado

El Teatro del Mercado de Zaragoza acogerá este fin de semana la obra 'Sex o no sex para principiantes', en la que el humor será el protagonista para romper con los tabúes sexuales. La actriz, payasa y productora Meli León subirá a las tablas este viernes con este monólogo, escrito por ella misma, en el que la colaboración del público es fundamental.

Bajo la dirección de Jaime Ocaña, el espectáculo presenta a Concha, una auténtica especialista en detectar cuando alguien está completamente perdido en su propia sexualidad. Da igual quién sea, Concha le soltará una explicación que les aclarará todo de por vida o, al menos, les hará reír.

'Sex o no sex para principiantes' ofrece una mirada femenina y sin complejos sobre el sexo y las relaciones. A través de un ritmo trepidante acompañado de música original, la obra explora todas las variantes del universo sexual: desde el sexo cibernético al bíblico, pasando por el problemático, el viejuno, el futurista, el multitudinario, el solitario y el ingenioso "bricosex". Concha es capaz de ponerle nombre a cada uno y dejar muy claro qué tipo de sexo se adapta mejor a cada persona.

Una divertida experiencia colectiva

Un elemento clave de esta propuesta es su capacidad para derribar la cuarta pared desde el primer minuto. La protagonista no solo habla con el público sino que lo involucra activamente en la función. Además, los juguetes y accesorios sexuales hacen acto de presencia en escena, pero no de la manera que el público imagina: aquí tienen otro propósito.

Meli León se define como alguien que se dedica a lo más serio que existe: hacer reír. Actriz, payasa y productora, presenta con su compañía este espectáculo que se mete de lleno en el humor adulto con atrevimiento, descaro y picardía.

La obra está recomendada para jóvenes y adultos a partir de 16 años, con ganas de divertirse con el humor sin complejos de Meli León. Las funciones del viernes 13 y el sábado 14 comenzarán a las 20.00 horas, mientras que el domingo 15 el telón se alzará a las 19.00 horas. Las entradas tienen un precio de 15 euros.