Los curas rockeros harán resonar sus guitarras por primera vez en Aragón: "Cada concierto es una oportunidad para hablar de Jesucristo"

El grupo musical La Voz del Desierto, conocidos como los "curas rockeros" o "padres rockeros", ofrecerá un concierto el próximo sábado 21 de marzo, a las 21:30 horas, en el Palacio de Eguarás, Tarazona, en la provincia de Zaragoza.

La Voz del Desierto es un grupo de música vocacional católica contemporánea nacido en la Diócesis de Alcalá de Henares (Comunidad de Madrid) en el año 2003. Actualmente, está formado por dos sacerdotes y cinco seglares, y su propuesta fusiona rock, pop y ritmos actuales con letras inspiradas en la Biblia y en la experiencia de la fe católica. Desde sus inicios, su misión ha sido clara: evangelizar a través de la música.

En estos más de 20 años de trayectoria, han publicado seis discos y han ofrecido conciertos en parroquias, teatros, auditorios y festivales tanto en España como en el extranjero. Han participado en encuentros internacionales como las Jornadas Mundiales de la Juventud (JMJ), convocadas por el Papa en Madrid, Ciudad de Panamá y Lisboa, donde han actuado ante miles de jóvenes, y han llevado su mensaje a países como Estados Unidos, donde han realizado dos giras.

Su primera vez en Aragón

"Para nosotros, cada concierto es una oportunidad para hablar de Jesucristo, ya sea a personas cristianas, como agnósticas como ateas. Queremos que nuestras canciones sean una herramienta de evangelización y que quien nos escuche sienta que también Dios tiene una palabra para él a través de la música", explican desde La Voz del Desierto.

Dani (voz), Julio (bajo), Rapo (guitarra eléctrica), Pedro (teclado), Jesús y José (batería), Álex (guitarra eléctrica), Nacho (guitarra eléctrica) y Curry (voz), forman este grupo tan especial que desde 2003 transmite la palabra de Dios en este original formato. Cinco discos después y tras a ver congregado fieles por paises a ambos lados del Atlántico, el sonido rock de la banda llega a tierras aragonesas.

Se espera una gran afluencia de público para un evento gratuito que une cultura y fe en un entorno turiasionense emblemático como el Palacio de Eguarás. El grupo musical actuará por primera vez en Aragón y señala que será una noche especial, ya que "llevar nuestra música a Tarazona es un regalo y más en un momento de la Cuaresma en el que estamos a las puertas de la Semana Santa en una ciudad que vive estas fechas con mucha fe, devoción y fervor".

La Voz del Desierto cuenta con miles de seguidores en redes sociales tanto en España como en diferentes países de habla hispana situados en América. Sus canciones cuentan con un amplio número de visualizaciones o escuchas. Alguna de ellas, como 'Magnificat', tiene casi dos millones de escuchas en Spotify; y alguno de sus videoclips como el de la canción 'Sin tu calor' ya ha superado las 400.000 reproducciones en Youtube.