El repertorio que tocará Morrissey en su concierto de Zaragoza

Nadie quiere cantar victoria ni nadie ha dejado de cruzar los dedos, pero todo va encaminado a que Morrissey actúe este sábado en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza, tal y como estaba anunciado. Seguro que alguien se está preguntando qué clase de no noticia se convierte en noticia, pero es que cuando el artista británico, exlíder de The Smiths está por en medio, cualquier cosa puede pasar. El dato habla por sí solo, su historial de cancelaciones oscila entre el 25% y el 40% anual. Casi nada.

Es cierto que hay que añadir un matiz importante. Hasta ahora, este 2026, no ha cancelado ningún concierto de su gira europea que llega este jueves a Valencia y tiene previsto viajar a Zaragoza el sábado y a Sevilla el lunes. La última actuación fue en Milán el pasado lunes (de donde es el vídeo de Youtube que se puede ver en esta noticia) y no hubo ningún sobresalto.

Denominadores comunes

Y en todos esos conciertos hay un denominador común. Concretamente, dos, la duración (alrededor de 90 minutos), y el número de canciones, 19. Aún podría darse un dato, de esos 19 temas que están conformando cada una de las actuaciones de la gira europea de Morrissey, se están repitiendo 17, por lo que el margen de sorpresa para Zaragoza va a ser, como ya sabrán sus fans, mínimo.

En sus conciertos no faltan clásicos de The Smiths como 'A rush and a push and the land is ours', 'How soon is now?', 'Last night i dreamt that somebody loved me' y 'There is a light that never goes out'; o canciones míticas de su repertorio en solitario como 'Suedehead', 'Everyday is like sunday' y 'Billy Budd'. Precisamente con este último está comenzando todas sus actuaciones. De su último trabajo, 'Without music the world dies', está haciendo sonar en su 'set list' fijo tres piezas, 'Notre-Dame', 'Make-up is a lie' y 'The monsters of pig alley'.