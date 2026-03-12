¿Cómo ha logrado el Museo de Zaragoza ser el centro europeo con más obras de artistas japonesas?: una historia de pasión y generosidad

El Museo de Zaragoza se sigue consolidando como un centro de referencia en arte oriental. Hace ya tiempo que el edificio de la plaza de los Sitios ostenta este curioso título gracias a las donaciones que ha ido recibiendo (especialmente importante es la que cedió en 2001 el profesor Federico Torralba). De hecho, y según la DGA, actualmente posee más de 1.700 obras de arte asiático, una colección que no deja de crecer como se ha comprobado este mismo jueves.

El zaragozano Víctor Pasamar Gracia ha vuelto a hacer gala de su generosidad y ha cedido al Ejecutivo autonómico 18 nuevas obras: 14 estampas, tres fotografías y una cerámica. Todas ellas están firmadas por mujeres (coincidiendo con los actos por el Día Internacional de la Mujer), lo que convierte al Museo de Zaragoza en la institución museística europea con el mayor número de artistas japonesas mujeres, según la DGA.

Esta no es la primera donación que realiza el zaragozano. De hecho, ya ha cedido al museo un total de 294 obras de su 'Colección Pasamar-Onila'. Su relación con el centro de la plaza de los Sitios comenzó en 2018 y desde entonces ha donado piezas de numerosos artistas, algunos de ellos de talla mundial.

Algunas de las obras cedidas por Víctor Pasamar. / JOSEMA MOLINA

"No creo que haya una colección así en toda Europa", ha subrayado este jueves Pasamar, que ha apuntado que esta nueva donación es su manera de rendir homenaje a las trabajadoras de los museos aragoneses. Tras esta última cesión, el centro de la plaza de los Sitios cuenta ya con 49 obras realizadas por artistas japonesas.

Más de 1.700 obras

La ‘Colección Pasamar-Onila’ consta principalmente de estampas en diferentes formatos y libros ilustrados, con obras de los artistas japoneses más célebres. Entre ellos, por ejemplo, cabe destacar a Katsushika Hokusai, el autor de 'La gran ola de Kanagawa'. "Gracias a todas estas donaciones nos hemos convertido en una referencia en arte oriental en España", ha subrayado en la presentación el director general de Cultura de la DGA, Pedro Olloqui.

Actualmente, el Museo de Zaragoza posee más de 1.700 obras procedentes de varios coleccionistas apasionados por el arte oriental (Torralba, Pasamar-Onila, Tanzan y Kentaro Kotoge, Reijinsha, y Miguel Ángel Gutiérrez). Una selección de ellas se pudo ver el año pasado en la Lonja con la exposición 'Tesoros. Colecciones de arte asiático del Museo de Zaragoza'.