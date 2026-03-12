María José Hernández, Rada Mancy o Miss Bolivia actuarán en el ciclo musical 'En Femenino' de Zaragoza

La red de Centros Cívicos de Zaragoza organiza durante el mes de marzo una nueva edición del ciclo 'En Femenino', programación musical que reúne a varias intérpretes y formaciones con propuestas que van desde la canción de autor y el jazz hasta repertorios vinculados al cine y la música popular. Las actividades tendrán lugar entre el 13 y el 27 de marzo en distintos equipamientos de la red municipal.

La cita 'En Femenino' propone una programación musical centrada en el protagonismo de las mujeres en la escena artística. A través de conciertos y actividades abiertas al público, la iniciativa busca dar visibilidad a intérpretes y creadoras, así como subrayar la diversidad de propuestas musicales que desarrollan en distintos ámbitos.

'En Femenino' se desarrollará en los centros cívicos Distrito 14 (La Jota), Estación del Norte, Joaquín Carbonell (Casetas), La Cartuja Baja, Santa Isabel, Tío Jorge y Torrero, dentro de la programación cultural de esta red municipal del Área de Participación Ciudadana. De este modo, se facilita el acceso a la cultura en proximidad que favorece la participación de públicos diversos, integrando la programación musical en los espacios culturales de referencia de cada zona.

El ciclo comenzará mañana viernes, 13 de marzo, con la actuación de María de la Flor, violinista, cantante y compositora que representa la renovación de la música tradicional castellana en su espectáculo 'Resalada', en el Centro Cívico Torrero (Sala Venecia) a las 19.00 horas. Las invitaciones podrán recogerse una hora antes del inicio del concierto en la propia sala.

La programación continuará el sábado 14 con dos propuestas. A las 18.30 horas, el CSC Jazz Project presentará 'La Odisea' en el Centro Cívico Joaquín Carbonell (Casetas). Se trata de un proyecto liderado por la pianista Carmen Saínza Corral, acompañada por Armando Miñana a la trompeta, Javier Callén al contrabajo e Israel Tubilleja a la batería. Ese mismo día y a la hora, la cantautora Elena Olmos interpretará 'Canciones propias y prestadas' en el Centro Cívico Santa Isabel. En ambos casos, las invitaciones estarán disponibles una hora antes en cada centro cívico.

El domingo 15 de marzo, Laura Blossom ofrecerá el concierto 'Musicales de película' en el Centro Cívico Tío Jorge, también a las 18.30 horas. Las invitaciones podrán solicitarse a través de la web del centro cívico.

La programación se retomará el sábado 21 de marzo con la actuación de María José Hernández, conocida cantante de extraordinaria sensibilidad que, junto al gran guitarrista y compositor Joaquín Pardinilla actuará a las 18.30 horas en el Refectorio de La Cartuja Baja, con entrada libre hasta completar aforo.

El domingo 22 de marzo será el turno del Romina Balestrino Trío, que presentará Quiero escucharlas a todas en el Centro Cívico Distrito 14 (La Jota) a las 18.30 horas. Las invitaciones podrán solicitarse a través del correo civicajota@zaragoza.es.

Miss Bolivia y Rada Mancy en la Estación del Norte

El ciclo concluirá el viernes 27 de marzo en el Centro Cívico Estación del Norte con dos actividades. A las 19.30 horas se celebrará la mesa redonda 'Nosotras tocamos. Mujer, música y fronteras', con entrada libre hasta completar aforo. Presentada por la periodista Pilar Tardío, la mesa explorará junto a las artistas Pato Badián (Argentina) y Rada Mancy (Venenzuela) la intersección entre el arte musical, la identidad femenina y las barreras sociales, culturales y geográficas.

Posteriormente, a las 21.00 horas, tendrá lugar el concierto de Miss Bolivia y Rada Mancy, cuyas entradas pueden adquirirse a través de la plataforma Entradium.

Las entradas anticipadas para este último concierto tienen un precio de 12 euros (más gastos de gestión) y 15 euros en taquilla. Los menores de 18 años podrán acceder de forma gratuita. El concierto se celebrará en un espacio diáfano sin butacas.