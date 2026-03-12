Morrissey cancela su concierto en Valencia justo antes del de Zaragoza: "Está en un estado catatónico"
El artista británico no actuará y genera más incertidumbre de cara a la cita del sábado en la capital aragonesa
Voro Contreras
El cantante Morrissey ha cancelado el concierto que tenía previsto ofrecer este jueves en Valencia, en Palau de les Arts Reina Sofía, alegando que no ha podido dormir. Este periódico ha podido saber que el exlíder de The Smiths estaba alojado en un hotel en el centro de la ciudad cerca del cual se había organizado el miércoles por la noche una verbena con música electrónica. El equipo del cantante habría aportado incluso grabaciones de audio para justificar su decisión.
Según fuentes del auditorio, ante la suspensión del concierto, los promotores están hablando con los representantes del artista para buscar una fecha alternativa o, en caso de no lograrla, ver cómo se devolverá el importe de las entradas. Esta cancelación llega solo dos días antes del que supuestamente va a ofrecer en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza.
La culpa, de un "festival" cercano
En un comunicado, el artista explica que viajó en coche desde Milán hasta la ciudad valenciana durante dos días y que ha llegado este miércoles, pero no ha logrado descansar por la noche debido al ruido de un "festival" cercano, la música tecno a gran volumen y los anuncios por megafonía. Según afirma, esta situación lo dejó “en un estado catatónico”.
El comunicado aclara, no obstante, que el espectáculo no se ha cancelado por decisión propia, sino porque “las circunstancias lo hacen imposible”.
La actuación ya estaba rodeada de cierta incertidumbre entre los seguidores del artista, acostumbrados a que Morrissey suspenda conciertos con relativa frecuencia a lo largo de su carrera. Además, el cantante mantiene desde hace años exigencias muy estrictas sobre las condiciones de sus actuaciones, llegando incluso a rechazar festivales en los que se vendan productos cárnicos. Por ello, parte del público temía que el concierto en València pudiera finalmente no celebrarse.
La incertidumbre tiene su base: una página web especializada en el asunto cuenta que a día de hoy el legendario exlíder de The Smiths ha cancelado, propuesto o recortado 383 conciertos desde que empezó a girar en solitario allá por 1991.
Suscríbete para seguir leyendo
- El restaurante de un parque de Zaragoza anuncia su cierre definitivo: 'Motivos ajenos a nuestra gestión
- La Universidad de Zaragoza disolvió en enero la cátedra de Forestalia por 'falta de actividad y financiación' de la empresa
- Aminata Gueye habla del Casademont Zaragoza desde Francia: 'Sus instalaciones son de primera categoría
- Zaragoza Alta Velocidad saca a la venta un solar para 234 viviendas libres por 22 millones de euros: tendrá una torre de 20 plantas
- El entrenador aragonés Diego Serrano se incorporará al Real Zaragoza
- La primera gran decisión de Lalo Arantegui y el hilo de vida del Real Zaragoza
- El fondo danés CIP ha pagado ya casi 2 millones por guardar en el aeropuerto de Teruel los aerogeneradores del Clúster Maestrazgo
- La Guardia Civil investiga si Forestalia compró la consultora de Alfredo Boné para tener 'un trato de favor' en el Inaga