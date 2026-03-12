Morrissey cancela su concierto en Valencia justo antes del de Zaragoza: "Está en un estado catatónico"

El cantante Morrissey ha cancelado el concierto que tenía previsto ofrecer este jueves en Valencia, en Palau de les Arts Reina Sofía, alegando que no ha podido dormir. Este periódico ha podido saber que el exlíder de The Smiths estaba alojado en un hotel en el centro de la ciudad cerca del cual se había organizado el miércoles por la noche una verbena con música electrónica. El equipo del cantante habría aportado incluso grabaciones de audio para justificar su decisión.

Según fuentes del auditorio, ante la suspensión del concierto, los promotores están hablando con los representantes del artista para buscar una fecha alternativa o, en caso de no lograrla, ver cómo se devolverá el importe de las entradas. Esta cancelación llega solo dos días antes del que supuestamente va a ofrecer en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza.

La culpa, de un "festival" cercano

En un comunicado, el artista explica que viajó en coche desde Milán hasta la ciudad valenciana durante dos días y que ha llegado este miércoles, pero no ha logrado descansar por la noche debido al ruido de un "festival" cercano, la música tecno a gran volumen y los anuncios por megafonía. Según afirma, esta situación lo dejó “en un estado catatónico”.

El comunicado aclara, no obstante, que el espectáculo no se ha cancelado por decisión propia, sino porque “las circunstancias lo hacen imposible”.

La actuación ya estaba rodeada de cierta incertidumbre entre los seguidores del artista, acostumbrados a que Morrissey suspenda conciertos con relativa frecuencia a lo largo de su carrera. Además, el cantante mantiene desde hace años exigencias muy estrictas sobre las condiciones de sus actuaciones, llegando incluso a rechazar festivales en los que se vendan productos cárnicos. Por ello, parte del público temía que el concierto en València pudiera finalmente no celebrarse.

La incertidumbre tiene su base: una página web especializada en el asunto cuenta que a día de hoy el legendario exlíder de The Smiths ha cancelado, propuesto o recortado 383 conciertos desde que empezó a girar en solitario allá por 1991.