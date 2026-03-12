Morrissey mantiene, de momento, el concierto de Zaragoza

La promotora de los conciertos de Morrissey ha comunicado que se mantienen los conciertos que están previstos en Zaragoza el 14 de marzo y en Sevilla el 16 de marzo, tras la cancelación del que iba a dar este jueves por la noche en el Palau de Les Arts de Valencia.

El cantante inglés ha anunciado en su página web que no podía ofrecer el concierto programado en Valencia, el primero de los tres que iba a dar en España dentro de su gira europea, por falta de sueño y "debido al ruido" en la capital valenciana, que se prepara para celebrar las fiestas de las Fallas.

"Circunstancias ajenas a los promotores"

La promotora ha informado en redes sociales que el concierto de Valencia ha sido cancelado debido a "circunstancias ajenas a los promotores y fuera de su control", pero los dos siguientes se celebrarán según lo programado.

Asimismo, ha indicado que próximamente se comunicará el procedimiento para la devolución de las entradas adquiridas a través de los canales oficiales de venta, y ha pedido disculpas "por cualquier inconveniente" que la cancelación en València "pueda ocasionar".

El exlíder de The Smiths ha contado que llegó a la capital valenciana desde Milán (Italia) en coche pero "no ha podido descansar allí debido al ruido" de la ciudad, que a partir de este fin de semana celebra sus días grandes de Fallas.

"Voces techno"

En comunicados posteriores, el equipo de Morrissey ha detallado que el cantante llegó al hotel en Valencia a última hora del miércoles y "no pudo dormir ni descansar durante la noche debido al ruido del festival, las voces techno a todo volumen y los anuncios por megafonía", una experiencia que le dejó "en un estado catatónico".

Asimismo, han explicado que Morrissey ha descrito su hotel en pleno centro histórico de la ciudad como "un infierno indescriptible", del que tardará "un año" en recuperarse. "Y eso es quedarse corto", recoge el comunicado con un entrecomillado del artista.

El concierto de Valencia iba a ser el primero del cantante de Manchester en España dentro de su gira de presentación de su nuevo disco, 'Make-up is a lie', y las cerca de 1.500 entradas del Auditorio del Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia se agotaron hace meses a los pocos minutos de ponerse a la venta.