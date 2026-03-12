El museo Juan Cabré, de Calaceite, acoge una exposición del artista Amadeu Civera

El museo Juan Cabré de Calaceite, en la provincia de Teruel, centro de referencia en Aragón en arqueología, arte contemporáneo y memoria cultural del territorio, acoge desde este jueves 12 de marzo y hasta el 28 de junio la exposición 'Geometría i Pulsió', del artista Amadeu Civera, nacido en Sagunto (Valencia) y afincado en la localidad turolense, cuya obra se caracteriza por la combinación entre rigor geométrico y energía gestual.

En 'Geometría i Pulsió', el artista explora la tensión entre el orden y la libertad del gesto. Formado en el ámbito del grafiti, y con muestras de su arte por toda comarca del Matarraña, Civera traslada al lienzo la intensidad del gesto urbano: la inmediatez, la superposición, la vibración de la calle. Así, la geometría deja de ser un sistema rígido para convertirse en un organismo vivo en permanente transformación y cada obra es un diálogo entre contención y desbordamiento, entre norma y pulsión.

Sus composiciones parten de estructuras geométricas -cubos planos, volúmenes, contenedores visuales- que actúan como territorios delimitados, pero nunca cerrados. Estas formas son invadidas por capas de color, trazos espontáneos y transparencias que rompen la quietud del espacio pictórico.

Cartel de la exposición de Amdeu Civera / Museo Juan Cabré

La exposición -inaugurada este jueves con la presencia de Fernando Sarría, responsable del Servicio de Archivos, Museos y Bibliotecas del Gobierno de Aragón-, invita al visitante a entrar en un territorio donde el color y la forma negocian su espacio. El artista se aleja de la mera abstracción formal y plantea un recorrido sensorial en el que el orden nunca llega a sofocar la vitalidad del pigmento.

¿Cuándo se puede visitar?

Hasta la Semana Santa, el museo podrá visitarse de jueves a sábado de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, mientras que los domingos y festivos el museo solo abrirá por la mañana.

No obstante, a partir de la Semana Santa, el horario cambia: de jueves a sábado, los visitantes podrán entrar de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, los domingos y festivos también adoptarán el nuevo horario de mañana.