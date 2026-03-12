El museo Juan Cabré, de Calaceite, acoge una exposición del artista Amadeu Civera
El museo Juan Cabré de Calaceite acoge la exposición 'Geometría i Pulsió' del artista Amadeu Civera hasta el 28 de junio
El museo Juan Cabré de Calaceite, en la provincia de Teruel, centro de referencia en Aragón en arqueología, arte contemporáneo y memoria cultural del territorio, acoge desde este jueves 12 de marzo y hasta el 28 de junio la exposición 'Geometría i Pulsió', del artista Amadeu Civera, nacido en Sagunto (Valencia) y afincado en la localidad turolense, cuya obra se caracteriza por la combinación entre rigor geométrico y energía gestual.
En 'Geometría i Pulsió', el artista explora la tensión entre el orden y la libertad del gesto. Formado en el ámbito del grafiti, y con muestras de su arte por toda comarca del Matarraña, Civera traslada al lienzo la intensidad del gesto urbano: la inmediatez, la superposición, la vibración de la calle. Así, la geometría deja de ser un sistema rígido para convertirse en un organismo vivo en permanente transformación y cada obra es un diálogo entre contención y desbordamiento, entre norma y pulsión.
Sus composiciones parten de estructuras geométricas -cubos planos, volúmenes, contenedores visuales- que actúan como territorios delimitados, pero nunca cerrados. Estas formas son invadidas por capas de color, trazos espontáneos y transparencias que rompen la quietud del espacio pictórico.
La exposición -inaugurada este jueves con la presencia de Fernando Sarría, responsable del Servicio de Archivos, Museos y Bibliotecas del Gobierno de Aragón-, invita al visitante a entrar en un territorio donde el color y la forma negocian su espacio. El artista se aleja de la mera abstracción formal y plantea un recorrido sensorial en el que el orden nunca llega a sofocar la vitalidad del pigmento.
¿Cuándo se puede visitar?
Hasta la Semana Santa, el museo podrá visitarse de jueves a sábado de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, mientras que los domingos y festivos el museo solo abrirá por la mañana.
No obstante, a partir de la Semana Santa, el horario cambia: de jueves a sábado, los visitantes podrán entrar de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, los domingos y festivos también adoptarán el nuevo horario de mañana.
- El restaurante de un parque de Zaragoza anuncia su cierre definitivo: 'Motivos ajenos a nuestra gestión
- La Universidad de Zaragoza disolvió en enero la cátedra de Forestalia por 'falta de actividad y financiación' de la empresa
- Aminata Gueye habla del Casademont Zaragoza desde Francia: 'Sus instalaciones son de primera categoría
- Zaragoza Alta Velocidad saca a la venta un solar para 234 viviendas libres por 22 millones de euros: tendrá una torre de 20 plantas
- El entrenador aragonés Diego Serrano se incorporará al Real Zaragoza
- La primera gran decisión de Lalo Arantegui y el hilo de vida del Real Zaragoza
- El fondo danés CIP ha pagado ya casi 2 millones por guardar en el aeropuerto de Teruel los aerogeneradores del Clúster Maestrazgo
- La Guardia Civil investiga si Forestalia compró la consultora de Alfredo Boné para tener 'un trato de favor' en el Inaga