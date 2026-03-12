Pedro Olloqui: "El Museo de Zaragoza ya debería estar abierto, pero es algo que depende del Ministerio de Cultura"

Las obras de reforma del Museo de Zaragoza se están alargando más de lo previsto y lo peor es que no hay visos de que el centro de la plaza de los Sitios vaya a reabrir en el corto plazo. Por el momento, el director general de Cultura de la DGA, Pedro Olloqui, ya no se aventura a dar plazos y recuerda que la pelota sigue estando en el tejado del ministerio. "El museo ya debería estar abierto, pero es algo que no depende de nosotros. El cierre unilateral que realizó el ministerio ha provocado una herida en este centro y ahora lo único que podemos hacer es colaborar para que se reabra lo antes posible", ha indicado Olloqui durante la presentación de una nueva donación al museo de arte gráfico japonés.

En noviembre de 2023, cuando comenzó la rehabilitación, se dijo que los trabajos obligarían a mantener cerrado el edificio de la plaza de los Sitios durante dos años y cuatro meses, un plazo que acaba de cumplirse. Aunque no hay una previsión oficial, desde la DGA se confía en que la reapertura no se extienda más allá de finales de 2027. "Sería lo lógico, pero ya no me atrevo a dar una fecha porque ya digo que no depende de nosotros", ha insistido Olloqui en declaraciones a este diario.

Cabe recordar que las obras de reforma están financiadas por el Gobierno central, ya que el Museo de Zaragoza es de titularidad estatal y de gestión autonómica. El retraso acumulado ha provocado serias discrepancias entre la DGA y Madrid. Hace algo más de un año, el propio Olloqui acusó al ministerio de haber "olvidado las necesidades culturales de Aragón". Según ha indicado este jueves, al menos esa tensión se ha reducido y los canales de comunicación entre las partes están abiertos: "Tenemos discrepancias fuertes con el ministerio en numerosos temas, pero la interlocución es permanente y nuestra mano siempre está tendida".

Dos operarios trabajan este jueves en la última planta del museo. / JOSEMA MOLINA

La reforma del edificio de la plaza de los Sitios está consistiendo en el cambio de las cubiertas y en la mejora de la techumbre, así como en la rehabilitación integral de la tercera planta, unas obras de aspecto técnico que había que acometer por seguridad y deterioro. Precisamente, las vigas que sujetaban la cubierta estaban peor de lo previsto inicialmente, algo que está demorando los trabajos. "Las fuertes lluvias que han caído en todo este tiempo tampoco han ayudado", ha comentado Olloqui, que ha apuntado, no obstante, que el ministerio "ya empezó tarde las obras".

El director general de Cultura ha vuelto a recordar que el Museo de Zaragoza verá ampliado su superficie expositiva tras la rehabilitación. Pero no porque vaya a incorporar un nuevo espacio, sino porque el Centro Goya que se va a construir en los antiguos juzgados de la plaza del Pilar exhibirá todos los cuadros del genio de Fuendetodos que hasta ahora se exponían en la plaza de los Sitios. Así, el Ejecutivo autonómico contará con más superficie para renovar el discurso expositivo del museo, algo en lo que ya se está trabajando. "Queremos preparar una reapertura brillante", ha subrayado Olloqui.

Nuevo discurso expositivo

La nueva orientación del Museo de Zaragoza se basará en cuatro pilares: sus piezas arqueológicas, su arte gótico, la pinturas que posee del siglo XIX y sobre todo su importante colección oriental. "Queremos recuperar el apartado arqueológico, que estaba totalmente desmantelado, incluyendo todo lo celtibérico con piezas casi únicas en el mundo. Además, queremos poner en valor nuestra fuerte colección de pintura gótica, así como todos los cuadros que tenemos del siglo XIX para recuperar la memoria de grandes como Francisco Pradilla, Marcelino de Unceta o Mariano Barbasán", ha explicado Olloqui a este diario. Por supuesto, la gran colección de arte oriental que atesora el museo, "una de las más importantes que hay en España", jugará un papel protagonista en ese nuevo discurso.

La idea inicial era que la última planta del museo (la tercera) se dedicara por entero a oficinas, pero Olloqui ha apostado este jueves por instalar en parte de ese espacio algunos elementos que ayuden a entender mejor el nuevo discurso expositivo del centro. "No podemos perder toda esa planta", ha señalado Olloqui, que ha apuntado por otra parte que pronto se dará a conocer el nombre de la persona que pasará a dirigir el museo tras la reciente jubilación de Isidro Aguilera.