El Festival Amante desvela los primeros nombres de su cartel

El Festival Amante de Borja ha anunciado este viernes las primeras cuatro bandas para su edición de este año que se celebrará del 31 de julio al 2 de agosto manteniendo la esencia que les ha hecho pervivir, siendo «el epicentro del indie en secano». Tal como anunciaron hace unas semanas, el «Amante sigue sin colorantes ni conservantes».

Y en esa línea, a través de sus redes han ido desgranando los primeros nombres de este año. La primera confirmación ha sido la de Besmaya («su pop distendido juega entre lo alternativo y lo actual, mezclando lo orgánico y lo electrónico para crear una atmósfera muy suya») a la que han seguido las de Alison Darwin («tensión guitarrera, base rítmica sólida y una voz femenina que marca territorio. Es energía directa y un sonido que va al grano») y Jordana («Desparpajo, ironía y letras pegadizas que dicen más de lo que parece. Y en directo, además, lo hacen con potencia, como nos gusta»).

El gran nombre por el momento

El gran nombre ha venido hace unos minutos en el último anuncio ya que también estará una de las bandas del momento, Puño Dragón. Un rock que «mezcla esencia tradicional con energía actual: directo, auténtico y hecho para el escenario».

Es decir, un cartel, de momento, claramente buscando un público más joven. Un programa que contará, según han anunciado el festival, con 25 artistas y cuatro DJ por lo que todavía queda mucho por anunciar.

Ahora mismo, se pueden comprar en la web los abonos para todo el festival a un precio de 49 euros (más gastos de gestión) y también hay disponibles para jóvenes a un precio inferior (27 euros ahora mismo).