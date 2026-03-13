El recuerdo de Andrés Suárez a Labordeta en su concierto de Zaragoza en el que acaba 'improvisando' una canción
El artista gallego actuó en el Teatro de las Esquinas dentro del Inverfest
El Inverfest Zaragoza está afrontando ya la recta final de su segunda edición en la capital aragonesa y este jueves Andrés Suárez actuó en el Teatro de las Esquinas dentro de la gira de presentación de su nuevo trabajo, 'Lua', ante un público que llenó el recinto.
El cantautor gallego, que firmó un delicado concierto, se acordó de la ciudad varias veces y recordó cuando en sus inicios le veían "literalmente dos personas en el Drinks & Pools" ubicado en Conde Aranda. Sin embargo, el artista ha perseverado hasta consolidar una sólida carrera que cuenta con un público fiel como se demostró ayer en el espacio escénico de las Delicias.
Recuerdo al 'Abuelo'
Uno de los momentos más emotivos del concierto llegó cuando proclamó un rotundo "No a la guerra" para lo que se acordó de José Antonio Labordeta y su 'Canto a la libertad': "Habrá un día en que todos al levantar la vista veamos una tierra que ponga libertad", que provocó la ovación de los espectadores.
Andrés Suárez también tuvo que lidiar con los problemas del directo lo que dio lugar a la anécdota de la noche. Una de las guitarras se quedó sin pila y tuvo que improvisar y cantar a capela con el público como se puede ver en el vídeo. Algo que, a pesar de la duda que generó en uno de los asistentes, él aclaró que para nada estaba preparado.
