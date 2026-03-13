No bajan los decibelios en Zaragoza, otra leyenda del heavy europeo llega a la sala López

Zaragoza sigue reivindicando que es una ciudad con múltiples lazos con el heavy desde hace varias décadas y, como buena prueba de ello, es que la próxima semana recibirá a una de las bandas de leyenda del metal europeo qua caba de cumplir más de 20 años de trayectoria y que ha incluido a la capital aragonesa en su minigira española que también tendrá parada en Barcelona, Burgos, Madrid y Bilbao.

Rage es una banda alemana de heavy metal formada en 1984 en la ciudad de Herne. Es una de las bandas veteranas del metal europeo y se caracteriza por mezclar heavy metal clásico, speed metal y power metal.

La formación alemana actuará en la sala López el próximo miércoles, 18 de marzo y las entradas ya están disponibles a través de TicketGate a un precio de 28 euros (más gastos de gestión) en anticipada mientras que en taquilla costarán 35 euros. El concierto tiene previsto comenzar a las 18.00 horas.

Su relación con España

Rage es conocida por sus riffs rápidos y melódicos, la voz potente y rasgada de su líder, Peavy y sus discos conceptuales y experimentos con música clásica (metal sinfónico). Ha publicado más de 25 discos de estudio, lo que la convierte en una de las bandas más prolíficas del metal alemán, junto a grupos como Helloween o Running Wild. forma parte de la gran generación del metal alemán junto a Helloween, Blind Guardian o Running Wild, aunque su sonido suele ser más oscuro y heavy que el power metal típico.

El líder de Rage, Peavy Wagner, siempre ha comentado en entrevistas que España es uno de los países donde más calor reciben en directo. Con más de cuatro décadas de carrera y un legado que los consagra como pioneros del heavy y power metal, Rage vuelve a nuestro país para presentar su nuevo disco 'A New World Rising' (lanzado en septiembre de 2025), aclamado por la prensa como una obra sólida, directa y revitalizante.

Al frente estará el inconfundible Peavy Wagner, acompañado por Stefan Weber, Jean Bormann y Vassilios 'Lucky' Maniatopoulos, en un 'show' que unirá la frescura de los nuevos temas con los grandes himnos de su historia: 'Don’t Fear the Winter', 'Higher Than the Sky' o 'Straight to Hell'.