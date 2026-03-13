Los Premios de la Música Aragonesa se entregarán por primera vez en Monzón el 18 de abril

Los Premios de la Música Aragonesa desembarcarán por primera vez en Monzón. La gala, convertida en una cita imprescindible en el calendario musical de la comunidad tras 26 ediciones, se celebrará el 18 de abril a las 19.00 horas en el Auditorio San Francisco de la localidad oscense. Las sorpresas volverán a estar aseguradas en una velada que contará con música en directo y el reconocimiento a algunos de los mejores artistas de la tierra.

El colectivo Aragón Musical, organizador de los premios, ha presentado este viernes la gala junto al Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Huesca y el Ayuntamiento de Monzón. Lo ha hecho en un acto celebrado en el propio Auditorio San Francisco, donde también se ha dado a conocer el cartel de esta vigesimoséptima edición, obra del diseñador gráfico montisonense Toño Isla.

Tras la presentación de este viernes, la cita celebrará este próximo lunes en Zaragoza la tradicional entrega de diplomas a los finalistas de cada categoría, que se anunciarán ese mismo día. Por el momento ya se conocen tres de los nominados, los que salieron de la encuesta que Aragón Musical realiza todos los años sobre los discos más votados del ejercicio anterior. En lo más alto de la tabla se situó Juanjo Bona con su primer álbum de estudio (‘Recardelino’), seguido de ‘Zumo de manzana’ de la zaragozana Pilar Almalé y el disco en directo de la banda de rock Tipos de interés. Los tres competirán por llevarse el galardón a mejor elepé.

Imagen de una pasada edición celebrada en el Teatro Principal. / epa

La web especializada ha creado este año un nuevo premio para elegir el mejor disco aragonés del primer cuarto de siglo. Los usuarios de la plataforma eligieron con sus votaciones a los cuatro primeros: ‘Desiertos’ de Gabriel Sopeña, ‘Géminis’ de Niños del Brasil, ‘Las Uvas Dulces’ de María José Hernández y ‘Más Sabe El Diablo’ de Pedro Botero. Uno de ellos se llevará el premio el día de la gala.

La ceremonia de entrega matiene este año su carácter itinerante. La gala salió por primera vez de la capital aragonesa en 2020, cuando aterrizó en Huesca. En 2021 desembarcó en Alcañiz, en 2022 en Alagón, en 2023 en Sabiñánigo y el año pasado se celebró en Teruel. "Casi siempre los hemos entregado en Zaragoza, pero la experiencia de salir fuera siempre ha sido muy buena, así que seguiremos abiertos de cara a próximas ediciones", ha indicado a este diario Sergio Falces, responsable de Aragón Musical junto a David Chapín y organizadores ambos de la gala.

Esta vigesimoséptima edición aterrizará por primera vez en Monzón, una localidad "con un intenso pasado musical y un gran presente", ha apuntado Falces nombrando a bandas actuales como Mallazo.

Los orígenes

Aunque la cita ya está totalmente consolidada, eso no impide que celebrarla año tras año sea una tarea complicada. Casi tanto como lo fue impulsarla en sus comienzos. Como recuerda Falces, todo empezó en 1999. Él hacía un programa sobre bandas aragonesas en ‘Radio Ebro’ y decidió organizar una fiesta para que los oyentes votaran dos categorías de premios: difusión local y proyección local. En esa primera edición, Falces compró con su propio dinero las placas conmemorativas para los ganadores en el Galerías Primero de la calle Cinco de Marzo. Ha pasado tanto tiempo desde entonces que la cadena de supermercados ya ni existe como tal.

Todo lo contrario que la gala de los Premios de la Música Aragonesa, que no ha dejado de crecer en los últimos años convirtiéndose en una cita imprescindible en el calendario musical de la comunidad. Se volverá a comprobar el 18 de abril en el Auditorio San Francisco en una velada que será presentada por la locutora zaragozana Patricia Imaz y contará con varias actuaciones en directo a cargo de artistas aragoneses. La música también sonará en Monzón el día anterior, ya que la sala Zeta de la localidad acogerá algunos conciertos protagonizados por bandas locales.

La gala, que cuenta con el apoyo del Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Huesca, el Ayuntamiento de Monzón, Cervezas Ambar, Fluge y Universidad San Jorge, ha sido presentada este viernes por el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, el presidente de la Diputación Provincial de Huesca y alcalde de Monzón, Isaac Claver, Toño Isla y el propio Falces.

"Estamos muy orgullosos de acoger por primera vez estos premios. Monzón tiene una gran trayectoria de grupos y artistas que convierten a nuestra ciudad en un motor musical con estilos para todos los públicos", ha subrayado Claver.

Como ha ocurrido en las últimas ediciones, Aragón TV emitirá la gala en diferido y posteriormente estará disponible en su sección a la carta.