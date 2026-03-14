Las extravagantes peticiones de Morrissey al hotel donde se aloja

Que los artistas suelen tener una lista de exigencias variada para alojarse en determinados hoteles cuando van de gira es bastante habitual y siempre genera mucha curiosidad lo extravagante que pueda ser el el ídolo de uno. Y Morrissey, dado el historial que tiene, tampoco defrauda en ese aspecto. El británico, que este sábado debe dar un concierto en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza (de momento, está confirmada la actuación), aunque finalmente cancelara su actuación en Valencia el jueves pasado. sí disfrutó de sus peticiones en el hotel, según ha desvelado el diario 'Levante-EMV', perteneciente al mismo grupo, Prensa Ibérica, que este diario.

Según ha podido saber Levante-EMV, el autor de 'Bigmouth strikes again' exigió que en su habitación hubiese un microondas, una tostadora, una "kettle" y tazas de porcelana china para el té, copas largas y vasos, cuatro bols de cereales, cuatro platos grandes y cuatro medianos, una tabla de cortar, un cuchillo para el pan y panes de varios tipos. No tenía que faltar tampoco varios tipos de fruta, seis botellas grandes y seis pequeñas de agua de la marca Fiji y un tipo específico de mantequilla que, al parecer, no se vende en Valencia.

Viaje en autobús

Morrissey llegó a Valencia el miércoles desde Milán en un viaje por carretera con el autobús con el que está desplazándose durante su gira por Europa. Cabe recordar que el músico es poco amigo de los aviones. De hecho, cuando suspendió el concierto programado para el FIB de Benicásim de 2004 alegó haber sufrido un ataque de pánico cuando se disponía a subir al avión privado que le llevaría a València.

Con ese mismo autobús ha viajado a Zaragoza, donde está programada la segunda parada -bueno, ahora la primera- de su minigira por España, que incluye un tercer concierto el próximo lunes en Sevilla. Los tres han sido organizados por la promotora valenciana Serious Fan Music junto con la barcelonesa Primavera Sound.

Serious Fan Music también es una de las promotoras que organiza las Noches del Botánico de Madrid. Allí también iba a actuar el pasado año Morrissey y allí también canceló los conciertos alegando una sinusitis aguda. Ante la sospecha -sustentada en las estadísticas- de que la historia se repitiera, la empresa ha vuelto a contratar este año un seguro por cancelación del que ya ha hecho uso una vez… De momento.