Manolo Kabezabolo prepara su gira internacional: "Sin discográficas, sin agencias, con ganas y con mucho amor"

El artista punk aragonés referente histórico en el movimiento en España, Manolo Kabezabolo, tras la publicación de su doble vinilo 'Punkatarsis' (ya a la venta a través de su web) con la colaboración de un buen número de artistas de primer nivel, ya se encuentra preparando lo que va a ser su gira internacional en la que cruzará el Atlántico para recorrer varios países latinoamericanos.

Así, aunque el bilbilitano asegura que todavía se están incorporando lugares y fechas, por el momento, Manolo Kabezabolo ya ha confirmado que actuará en Chile, Argentina, Costa Rica y Colombia. Un 'tour' en el que, explica, interpretará 30 de sus temas de todas sus etapas haciendo un repaso somero a su sólida trayectoria. "En esta gira me acompañará una banda de músicos de allí que hemos llamado Los Antifan", ha anunciado el propio artista, quien ha lanzado un emotivo mensaje de amor a su pareja, Pilar Albiac, que es su actual mánager.

Los Antifan estarán conformados por dos miembros de Cantonas Waye, el guitarra y el batería, José y Ezequiel; y el bajista de Cianuro, Nacho. Ya se sabe que el 30 de abril y el 1 de mayo tiene dos fechas programadas en Chile para comenzar la gira.

Dónde conseguir su nuevo disco

'Punkatarsis', el último disco de Manolo Kabezabolo que celebra sus 40 años en la música, está dividido en dos vinilos, 'Ya pueden llover balas' y 'El diskobolo', diferenciados compositivamente. En el primero, el mensaje nihilista de sus anteriores trabajos se disuelve de una manera muy contundente, para hacerse más vulnerable, mientras que el segundo prosigue con su apuesta de siempre, ocurrencias para bailar y cantar en vivo.

Así define el artista su nuevo trabajo: "La explosión de creatividad que supuso la preparación del doble vinilo 'Punkatarsis', que terminó con ochenta y nueve letras escritas en un año y medio, lo increíblemente positivo que fue el periodo de grabación con todas las colaboraciones con Txabi Abrego al mando del estudio donde vivimos momentos inolvidables en un ambiente de cooperación y muy buenas vibras. El resultado ha sido mi primer trabajo autoproducido y autoeditado, sin discográficas, sin agencias, con ganas y con mucho amor".