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Fallecimiento

Muere a los 91 años la actriz Gemma Cuervo

La intérprete, Premio Max de Honor 2021 y Premio Nacional de Teatro, participó en los últimos años en series como 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina'

Gemma Cuervo

Gemma Cuervo / Rodrigo Jiménez / EFE

EFE

Madrid

La actriz Gemma Cuervo (Barcelona, 1934) ha muerto este sábado en Madrid a los 91 años, tras más de seis décadas dedicada al cine, el teatro y la televisión, según han informado a EFE fuentes familiares.

Las mismas fuentes han informado de que la capilla ardiente se abrirá este domingo 15 de marzo en el Tanatorio de la Paz (Tres Cantos) a partir de las 10 de la mañana.

"Con enorme tristeza comunicamos el fallecimiento de nuestra madre, la actriz Gemma Cuervo, tan querida y admirada por todos", ha señalado la familia en un comunicado remitido a los medios.

Cuervo (Barcelona, 1934) cuenta con una extensa trayectoria en la que ha sido premiada con numerosos reconocimientos a lo largo de su carrera, como el Premio Max de Honor 2021, el Premio Nacional de Teatro (1965) y la Medalla de Plata de la Comunidad de Madrid (2018).

MADRID, 14/03/2026.- Fotografía de archivo fechada el 11 de marzo de 2024 que muestra a la actriz Gemma Cuervo tras recoger el premio a toda una vida durante la gala de los premios de la Unión de Actores y Actrices, hoy lunes en el Teatro Circo Price, en Madrid. La actriz Gemma Cuervo ha muerto este sábado a los 91 años, según han informado a EFE fuentes familiares. EFE/ Mariscal ARCHIVO

Gemma Cuervo tras recoger el premio a toda una vida durante la gala de los premios de la Unión de Actores y Actrices, en 2024. / Mariscal / EFE

Para las nuevas generaciones, Cuervo es un rostro conocido por su trabajo en las series 'Aquí no hay quien viva' y se convirtió en un icono generacional en su papel de Vicenta, haciendo uno de los tríos más descarados de la televisión junto a Marisa y Concha, encarnadas por las ya también fallecidas Mariví Bilbao y Enmma Penella.

En los últimos años, tras dejar los escenarios, Cuervo había vuelto a conectar con las nuevas generaciones a través de las redes sociales con publicaciones que alcanzaban los millones de visualizaciones, declamando versos o lanzando mensajes de ánimo en plena pandemia del coronavirus.

Lo último que subió a la red social de Instagram fue dos días antes de su fallecimiento, con un escrito a los "jóvenes" para aconsejarles en el cariño entre los padres y los hijos, que improvisan "sin manual de instrucciones".

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"Hoy, a mi edad, miro hacia atrás y añoro a mis padres.Y al mismo tiempo miro a mis hijos y me pregunto en silencio si lo hice bien (...) Intentemos caminar, aunque sea un momento, con los zapatos del otro. La vida es demasiado breve para no hacerlo", escribió la actriz.

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