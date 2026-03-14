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Sonsoles Ónega desata pasiones en su firma en Zaragoza: "Es muy cariñosa"

La escritora ha visitado El Corte Inglés con su novela 'Llevará tu nombre'

Sonsoles Ónega desata pasiones en su firma en Zaragoza

Sonsoles Ónega desata pasiones en su firma en Zaragoza

Daniel Monserrat

Daniel Monserrat

ZARAGOZA

La larga fila que había desde una hora antes de que empezar la firma de Sonsoles Ónega en El Corte Inglés de Zaragoza ya hacía presagiar que la periodista se iba a dar un baño de multitudes como así ha sido. Y es que más de 100 personas han esperado pacientemente a que la mediática escritora les estampara su firma en su última novela, 'Llevará tu nombre' (Planeta) con la que este sábado ha tenido su primer acto con público tras el fallecimiento de su padre.

Sonsoles Ónega desata pasiones en su firma de libros en Zaragoza

Sonsoles Ónega desata pasiones en su firma de libros en Zaragoza

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Sonsoles Ónega desata pasiones en su firma de libros en Zaragoza / Jaime Galindo

Precisamente, los lectores se han mostrado muy cariñosos y le han trasladado el pésame a la escritora. Como el caso de Laura, una señora de mediana edad quien ha confesado que descubrió la faceta de escritora de Sonsoles Ónega hace poco tiempo y que se "acababa de comprar este libro. Pero ella ha estado muy cariñosa, es muy maja", ha señalado. Y es que el público medio era mujer y de mediana edad y la autora se ha interesado sobre si les había gustado el libro.

"Le estaba gustando"

"Pudo leer hasta la página 152. Me dijo que le estaba gustando", asegura la autora todavía con un nudo en la garganta sobre su padre recientmente fallecido.

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La escritora habló en una entrevista a este diario sobre su libro recientemente: "Ya llevaba tiempo queriendo viajar a finales del siglo XIX y escribir sobre este momento histórico. Me interesaba mucho la época de Emilia Pardo Bazán y otras muchas mujeres que fueron invisibilizadas y que injustamente no conocemos. Me di ese capricho literario y poco a poco fue surgiendo la historia de Mada Riva, una joven acusada de un asesinato en su pueblo (Comillas) y que es obligada a huir a Madrid para proteger el honor de su familia".

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