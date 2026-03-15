El Concierto en familia acerca al público familiar la leyenda de Pelléas y Mélisande

El Auditorio de Zaragoza acogerá una nueva edición del Concierto en familia. Será el próximo 21 de marzo, a las 18.30 horas con una propuesta didáctica dirigida al público familiar y escolar que este año se adentra en la leyenda de Pelléas y Mélisande a través de la música y la narración.

El relato musical ha sido escrito por J. C. Díaz de Cerio, Ana Hernández, Uxue Úriz y Belén Otxotorena, quien ejercerá también como actriz y narradora. La propuesta se inspira en el texto teatral simbolista que el dramaturgo francés Maurice Maeterlinck escribió en 1892 y en la música que, fascinado por la atmósfera poética y misteriosa de la obra, compuso el finlandés Jean Sibelius, estrenada en Helsinki en 1905.

La interpretación correrá a cargo de un ensemble de la Orquesta Reino de Aragón, formación fundada en 2011 por el músico aragonés Sergio Guarné y convertida en un referente nacional. Dirigida por el maestro Ricardo Casero, la orquesta es residente del Auditorio de Zaragoza desde 2017 y ha desarrollado una intensa actividad artística dentro y fuera de España.

Célebre ópera estrenada en 1902

La historia narra el triángulo amoroso entre Golaud, heredero al trono; su esposa Mélisande, y Pelléas, hermano de Golaud. Un amor imposible que avanza desde escenas de aparente ligereza hasta un desenlace trágico, y que ya inspiró en 1902 la célebre ópera estrenada en París con música de Claude Debussy.

El espectáculo sorprenderá por su planteamiento: la audición de una historia antigua se aborda desde una mirada aparentemente infantil, pero cargada de vigencia, profundidad y capacidad para interpelar al espectador contemporáneo.

Carácter pedagógico

Además de su dimensión artística, el Concierto en familia tiene un marcado carácter pedagógico: busca acercar la música clásica al público escolar, dar a conocer figuras clave de la creación europea, fomentar el espíritu crítico a través del análisis del argumento y la escucha musical, e invitar a una reflexión sobre la violencia machista. Todo ello desde el lenguaje propio del teatro simbolista, donde la sugerencia, la atmósfera y la emoción ocupan un lugar central.

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El espectáculo infantil está recomendado a partir de 6 o 7 años de edad. Las entradas ya están a la venta en las taquillas del Auditorio y en la web.