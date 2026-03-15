El Teatro Principal acoge el concierto internacional 'Esta tierra salvaje', con Musica Viva NY y el 'Carmina Burana' de Carl Orff

El Teatro Principal de Zaragoza acogerá el próximo 18 de marzo de 2026 a las 19.30 horas el concierto 'Esta tierra salvaje', una gran producción coral protagonizada por el coro estadounidense Musica Viva NY bajo la dirección musical de Alejandro Hernández-Valdez.

La primera parte de este recital incluirá obras de las compositoras y compositores Gilda Lyons, Eric Whitacre y Veljo Tormis, con las piezas Momotombo, Cloudburst y Raua Needmine. Estas composiciones exploran paisajes sonoros inspirados en la naturaleza, el poder de los elementos y la tradición coral contemporánea.

Tras la pausa, la actuación culminará con la interpretación de 'Carmina Burana', de Carl Orff, una de las cantatas más populares del repertorio coral. La obra, basada en textos medievales del manuscrito homónimo, ofrece un recorrido musical por temas universales como el destino, la celebración de la primavera, el amor y los placeres terrenales, con el célebre coro inicial y final 'O Fortuna' como uno de los momentos más reconocibles de la música clásica.

Esta propuesta musical contará con un elenco internacional de solistas integrado por Anna Aistova y Erinn Sensenig (sopranos), Rodolfo Girón (contratenor), Shawn Bartels y Juan Hernández (tenores), Matt Mueller (bajo) y Enrique Torres (barítono).

Zaragoza y Música Viva NY

La producción reúne a Musica Viva NY junto a agrupaciones musicales vinculadas a Zaragoza, como el grupo de percusión del Conservatorio Superior de Música de Aragón (CSMA) y la participación prevista del Coro Infantil Amici Musicae, dirigido por Isabel Solano.

Musica Viva NY es un coro de cámara y organización musical sin ánimo de lucro con sede en Nueva York, fundada en 1977 y dirigida desde 2015 por el maestro Alejandro Hernández-Valdez. La institución desarrolla una temporada anual de conciertos, proyectos educativos y giras internacionales, con el apoyo de mecenas y entidades culturales, entre ellas figuras del mecenazgo estadounidense como David Rockefeller Jr.

Como cierre del concierto, el programa incluye un bis con el arreglo coral del tradicional estadounidense Shenandoah, en versión de James Erb. El concierto tendrá una duración aproximada de 90 minutos más pausa y forma parte de la programación cultural del Teatro Principal de Zaragoza, consolidando la presencia en la ciudad de proyectos corales internacionales y colaboraciones con instituciones musicales nacionales e internacionales como el Teatro Real.

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Las entradas, a un precio de entre 5 y 25 euros, ya se pueden adquirir en la web del Teatro Principal y en las taquillas del espacio escénico.