La camiseta homenaje a Zaragoza que lució Morrissey en su concierto por la que pelearon los fans
El artista británico cumplió ante sus fans aragoneses en la sala Mozart del Auditorio
Que Morrissey es un hombre imprevisible del que se puede esperar cualquier cosa es algo que no puede sorprender a nadie que mínimante sepa de él, pero en su concierto de este sábado el público de la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza vivió en primera persona un inesperado homenaje que el artista británico se sacó de la manga para interpretar el tema final del concierto, 'There is a light that never'.
Y es que una vez concluida la parte oficial del concierto, aunque se hizo de rogar, el británico y toda su espectacular banda regresaron al escenario para interpretar un bis y lo hizo con un cambio de vestuario. Morrissey salió ataviado con una camiseta blanca ilustrada por un dibujo suyo en la que se podía leer "Esteban Patricio" (la traducción al español de sus dos nombres, Steven Patrick) y el nombre de Zaragoza.
Pugna entre el público
Morrissey, además, quiso brindarle un final épico al concierto y no dudó en quitarse la camiseta y lanzársela al público entre el que hubo una disputa seria por conseguir quedarse con el atuendo de su ídolo. Genio y figura hasta el final.
Por aquel entonces, ya había habido varios intentos de fans de subirse al escenario a saludar a Morrissey y solo una chica consiguió sortear a la seguridad (y a la valla antiavalanchas instalada por primera vez en la sala Mozart) para darle dos besos al artista.
Suscríbete para seguir leyendo
- El antiguo Stadium Las Fuentes de Zaragoza se transformará en uno de los centros de escalada más ambiciosos de España
- Aday Mara salva a Michigan de la eliminación con una gran segunda parte en un duelo agónico ante Ohio State (71-67)
- David Navarro hace creer al Real Zaragoza en la salvación (2-0)
- Las extravagantes peticiones de Morrissey al hotel donde se aloja
- El dueño de un asador de pollos de Zaragoza crítica a quienes se quejan de sus precios: 'No tenemos comparación
- Vorackova, del Casademont Zaragoza, brilla con 17 puntos en la remontada de la República Checa en el Premundial
- Carlos Ontañón figura como apoderado en más de 50 empresas vinculadas a Fernando Samper
- La calle de Zaragoza con la señal de stop más difícil: multas de hasta 200 euros y pérdida de puntos si lo haces mal