La camiseta homenaje a Zaragoza que lució Morrissey en su concierto por la que pelearon los fans

Que Morrissey es un hombre imprevisible del que se puede esperar cualquier cosa es algo que no puede sorprender a nadie que mínimante sepa de él, pero en su concierto de este sábado el público de la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza vivió en primera persona un inesperado homenaje que el artista británico se sacó de la manga para interpretar el tema final del concierto, 'There is a light that never'.

EN IMÁGENES | Concierto de Morrissey en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza / Rubén Ruiz

Y es que una vez concluida la parte oficial del concierto, aunque se hizo de rogar, el británico y toda su espectacular banda regresaron al escenario para interpretar un bis y lo hizo con un cambio de vestuario. Morrissey salió ataviado con una camiseta blanca ilustrada por un dibujo suyo en la que se podía leer "Esteban Patricio" (la traducción al español de sus dos nombres, Steven Patrick) y el nombre de Zaragoza.

Pugna entre el público

Morrissey, además, quiso brindarle un final épico al concierto y no dudó en quitarse la camiseta y lanzársela al público entre el que hubo una disputa seria por conseguir quedarse con el atuendo de su ídolo. Genio y figura hasta el final.

Por aquel entonces, ya había habido varios intentos de fans de subirse al escenario a saludar a Morrissey y solo una chica consiguió sortear a la seguridad (y a la valla antiavalanchas instalada por primera vez en la sala Mozart) para darle dos besos al artista.