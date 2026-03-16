Beatriz Bernad y Nacho del Río celebran '30 años juntos en la jota' en el Teatro Principal: "Es la casa de la jota"

El mundo de la jota celebra a una de sus parejas más reconocidas y consolidadas. Nacho del Río y Beatriz Bernad ofrecerán dos tardes en el Teatro Principal de Zaragoza para evocar sus '30 años juntos en la jota'. El viernes 20 y el sábado 21, ambos a las 20.00 horas, subirán una vez el telón de este teatro tan especial para ellos.

"Son hijos artísticos de esta casa", ha recordado José María Turmo, director de PMAEI, durante la presentación del espectáculo. No en vano, este es un escenario que ambos cantadores han pisado con frecuencia, sobre todo con su trabajo 'La jota de ayer y hoy', y Nacho del Río ha remarcado que "queríamos volver aquí" porque, como ha subrayado Beatriz Bernad: "El Teatro Principal es la casa de la jota".

La lecerana Beatriz Bernad y el bilbilitano Nacho del Río se unieron de la mano del maestro Jesús Gracia, quien les invitó a empastar sus voces en un encuentro en Lécera, en abril de 1995. Desde ese momento han compartido la trayectoria artística que ahora se refleja en este trabajo. "Es un mosaico de estos 30 años", ha resumido Nacho del Río, mientras que Marián Pueo, directora del montaje, ha explicado que el hilo conductor de la teatralización que envuelve a los protagonistas, son las 'Cuatro estaciones', de Vivaldi. La primavera recoge los inicios, el verano la plenitud artística de la pareja, el otoño representa su vertiente más actual y, finalmente, hay una referencia al invierno que se traduce en futuro.

Nacho del Río y Beatriz Bernad junto a la directora escénica Marian Pueo y el productor Toño Monzón / Jaime Galindo

Junto a grandes bailadores y bailadoras del folclore aragonés, el espectáculo rompe con la estructura habitual de un pase de jotas, si bien "ellos van a cantar jotas, que es lo que saben hacer", ha apuntado Pueo. La bailarina Ingrid Magrinyà o el pianista Miguel Ángel Tapia acompañarán los noventa minutos de concierto. Además, a las tonadas y coplas seleccionadas por la pareja, se unen textos escritos por Javier Fajarnés.

Sergio Aso será el director musical de la gala en la que también se dará lugar a Alicia Guerri, Garlos Gil, Miguel Ángel Berna, Juanjo Almarza o Evaristo Solsona, así como a periodistas como Miguel Mena o David Marqueta, entre otros.

Tres décadas de respeto y admiración

A lo largo de estos años, Nacho del Río y Beatriz Bernad han participado en numerosos proyectos vinculados a la difusión y evolución de la jota. Uno de los que más satisfacción les trajo, en tanto que supuso una inmersión en la historia de la jota y la recuperación de este legado folclórico, fueron las tres ediciones de 'La jota, ayer y hoy' con el maestro Alberto Gambino.

Igualmente, participaron en proyectos que ponían en relación la jota y la zarzuela. Asimismo, participaron en el documental 'Jota', de Carlos Saura. Más recientemente, han explorado vías más personales y modernas en composiciones como 'Mi corazón dice' o 'La jota fue lo primero', que han contribuido a acercar este género a nuevos públicos.

Beatriz Bernad y Nacho del Río en el Teatro Principal con 'La jota de ayer y hoy', en 2011 / ANGEL DE CASTRO

Bernad y Del Río han destacado la ilusión que sienten por estar en el Teatro Principal para hacer este paseo por su trayectoria conjunta. "Pocas parejas llevan tanto tiempo", ha expresado Bernad, a la vez que Del Río indicaba que "en 30 años pasan muchas cosas", pero su relación se ha basado en el cariño, la admiración mutua y el respeto.

Según Del Río: "Beatriz es una mujer muy generosa en la escena y la voz de la jota más bonita de los últimos 50 años". Más allá de lo profesional, ellos se entienden en lo personal y con solo una mirada saben lo que la otra parte necesita en cada momento. "Hemos llegado a necesitarnos", ha comentado Bernad quien también ha incidido en lo importante que conocer "nuestras facultades" vocales, lo que les permite ayudarse en cada directo.

'30 años juntos en la jota', según ha precisado Turmo, apunta a ser un éxito de taquilla, ya que según sus datos hay en torno al 80% de las entradas vendidas. Además, el director del patronato también ha comentado que la actuación será registrada por las cámaras de Aragón TV, para su posterior difusión televisiva.

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Para cerrar la presentación de concierto, Beatriz Bernad y Nacho del Río han mostrado su poderío y la magia que destilan sus voces a dúo con una jota dedicada al Teatro Principal.