Juan Luis Saldaña y Octavio Gómez ganan el XXXV Premio de Narrativa y Poesía Santa Isabel de Portugal

La Diputación de Zaragoza presenta este jueves 19, a las 19.00 horas, la edición de las obras ganadoras del XXXV Premio de Narrativa y Poesía Santa Isabel de Portugal 2025, respectivamente. Se trata de 'La mala edad', de Juan Luis Saldaña y 'Sobre el mar imposible', de Octavio Gómez Milián, editadas ambas por la institución provincial.

El acto, que se celebrará en el antiguo salón de plenos de la Diputación de Zaragoza, estará presidido por la diputada delegada de Cultura, Charo Lázaro, junto con los autores, acompañados por Ricardo Díez Pellejero (poeta, crítico y autor) e Ignacio Lasierra Pinto (director de cine y profesor de la Universidad).

Desde la Diputación de Zaragoza se sigue apostando por potenciar el programa de premios y becas a la cultura y las artes con el que la institución provincial apoya e incentiva a los creadores de la provincia y de la comunidad.

'La mala edad', premio de narrativa

'La mala edad' es la obra con la que Juan Luis Saldaña ganó el XXXV Premio de Narrativa Santa Isabel de Portugal. Este galardón estaba dotado con 5.000 euros y con la publicación del libro, que ha sido incluido en la colección Baltasar Gracián. El jurado entonces reconoció su “calidad, originalidad y creatividad”, al tratarse de una novela poco o nada convencional, con una apuesta literaria muy exigente.

Se trata de una reflexión fractal sobre el camino del héroe, una historia en la que ser protagonista no es el punto de partida de la narración, sino el punto de llegada. Ocho personajes elegidos de un modo imposible reciben una misión que no podrán evitar y que los lleva a la destrucción. Pamela Anderson, Torrebruno, Mario Alberto Kempes, Grace Kelly y otros personajes luchan a muerte para cumplir su misión. En 'La Mala Edad' el lector no es ni protagonista ni testigo, es algo diferente.

Juan Luis Saldaña Medina es licenciado en Derecho y máster en Periodismo por la Universidad de Zaragoza, MBA por la Universidad Internacional de la Rioja y doctor en Periodismo y Comunicación por las Universidades de Zaragoza y Barcelona. Trabaja como periodista autónomo en diferentes medios y se ha especializado en opinión y columnismo. Es, además, profesor de marketing digital.

Premio poesía para 'Sobre el mar imposible'

Por otro lado, el poemario 'Sobre el mar imposible', de Octavio Gómez Milián, fue la obra ganadora del XXXV Premio de Poesía Santa Isabel de Portugal, dotado con 5.000 euros y con la publicación del libro, incluido en la colección Veruela Poesía.

El jurado elogió la obra, en la que se conjugan la belleza sencilla de lo cotidiano, de lo local y lo minúsculo (la tierra, las naranjas, el aguardiente de berza) con la imposibilidad de responder y de asimilar los grandes trances de la vida; además del amor, el cruel paso del tiempo, la muerte de todo lo que conforma nuestra realidad: personas, paisajes, emociones y recuerdos.

Octavio Gómez Milián es profesor de matemáticas en el instituto de Ateca, donde vive. Escribe en el Heraldo de Aragón, El Español, la revista Turia y la revista Letras Libres. Mantiene un blog de cultura pop en 20min, Motel Margot. Ha sido editor de poesía y fanzines, grabado discos de rock recitado, escribió en Zona de Obras. Todos los garitos donde pinchó han cerrado, sigue esperando la vuelta de lo analógico, vinilo, papel y VHS, fundamentalmente.

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En ediciones anteriores, los Premios Santa Isabel de Aragón de creación literaria han recaído en autores como Alfredo Mozas, Dolan Mor, Jorge Ángel Deprá, Javier Oroz, María Luisa Frisa o Patricia Esteban, en la convocatoria de narrativa, y Sergio Algora, Julio Espinosa, Ángel Gracia, Miguel Ángel Ortiz o María Pilar Peris, en la de poesía.