La tienda de Violadores del Verso en Zaragoza celebra su primer aniversario con una gran fiesta rapera: cómo asistir

Después de muchos años instalada en la calle Pamplona Escudero de Zaragoza, Rapsolo, la tienda creada por Violadores del Verso (ya saben, Kase.O, Sho-Hai, RdeRumba y Lírico) inició hace justo un año una nueva etapa en la calle Manifestación en un nuevo espacio. Un cambio que ha sido un auténtico revulsivo para la actividad de la tienda ya que su nueva ubicación ha hecho que se hayan multiplicado las visitas.

Si fueron los cuatro miembros de la mítica formación aragonesa, los que, como no podía ser de otra manera, inauguraron la tienda, ahora, cuando se cumple un año de asu apertura, han decidido celebrarlo por todo lo alto con una gran fiesta. Un acontecimiento que se celebrará el próximo 10 de abril en la sala López de Zaragoza, a partir de la medianoche.

Cómo conseguir las entradas

¿Qué se sabe de ella? Que están anunciados tanto RdeRumba como Sho-Hai a los platos y que habrá un buen número de MCs invitados. Y que, por supuesto, se espera a los cuatro miembros de la banda departiendo por la sala. Hay dos maneras de asistir a la fiesta. Por un lado, se puede conseguir la invitación con compras superiores a 12 euros en la tienda RapSolo o comprando las entradas (a 12 euros) en la propia tienda o en la web de la sala López. Las entradas incluyen consumición (una copa o dos cervezas o refrescos).