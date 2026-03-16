Pirineos Sur, 'Mejor Festival de Formato Medio de España' en los Iberian Festival Awards

Pirineos Sur ha sido distinguido como Mejor Festival de Formato Medio de España en los Iberian Festival Awards, unos galardones que reconocen cada año a los principales festivales de la península ibérica. El premio, otorgado por votación del público, refuerza la proyección de un festival único por su personalidad, su enclave y su trayectoria, y consolida a Pirineos Sur como una de las grandes referencias culturales y musicales del país.

El reconocimiento llega en un momento especialmente significativo para el Festival Internacional de las Culturas, que este año celebrará su XXXIII edición del 9 al 26 de julio en el emblemático escenario flotante de Lanuza. La cita volverá a convertir el corazón del Pirineo aragonés en punto de encuentro para la música, la diversidad cultural y el turismo de experiencia, con una programación que reunirá a artistas nacionales e internacionales de primer nivel.

El cartel de esta edición contará con nombres como José González y Rufus Wainwright en la jornada inaugural del 9 de julio; Suede y Nacho Vegas el 10 de julio; Bomba Estéreo el 12; Sanguijuelas del Guadiana y La M.O.D.A. el 16; Hens y Dani Fernández el 18; Rubén Blades y Melanie Santiler el 19; Carlos Ares y Valeria Castro el 23; y ETS y La Fúmiga el 26 de julio. Un programa que vuelve a reflejar la esencia de Pirineos Sur: una propuesta abierta, ecléctica y conectada con distintas sensibilidades, géneros y procedencias, pendiente de completar próximamente con los últimos nombres del cartel.

Este premio en los Iberian Festival Awards se suma además a otros reconocimientos recientes que confirman el excelente momento del festival. Pirineos Sur ha sido elegido Mejor Proyecto Cultural de Aragón en la selección nacional Lo Mejor de la Cultura 2025, impulsada por el Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea, tras la votación de cerca de un millar de profesionales del sector cultural de todo el país; además de recibir la Medalla al Mérito Turístico de Aragón 2025 y al premio Destino Musical del Añoen los TIIM Awards, consolidando un año especialmente significativo para el festival y reforzando su papel como proyecto cultural de referencia y motor del turismo cultural en el territorio.