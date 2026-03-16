Los Premios de la música aragonesa desvelan sus nominados con cuatro favoritos dispares

Cuatro artistas con dos cosas en común, ser aragoneses y músicos. Desde este lunes tienen otro denominador común, están nominados a los Premios de la música aragonesa por partida triple lo que les hace encabezar la lista de favoritos. ¿Quiénes son? Lu Demie, Pedro Botero, Pilar Almalé y Santiago Auserón. Cuatro estilos muy diferentes que según se ha desvelado en el Espacio Ambar de Zaragoza optan a salir como los grandes triunfadores de la gala que se celebrará el 18 de abril en Monzón.

Lu Demie ha sido nominada a Mejor portada, producción y solista, mientras que Pedro Botero opta a llevarse los premios de Mejor audiovisual (por 'Las calderas', de Etna N. Romero Villanueva), directo e itinerante a mejor disco del cuarto de siglo (por 'Más sabe el diablo'). Por su parte, Pilar Almalé puede ganar los galardones a Mejor director, producción (por 'Zumo de manzana') y LP ('Zumo de manzana); y Santiago Auserón el de directo, LP (por 'Nerantzi') y solista.

Así se ha revelado en un acto en el que, además, del codirector de los premios, Sergio Falces, han apadrinado el mismo Pedro Olloqui, director General de Cultura del Gobierno de Aragón; Isaac Claver, alcalde de Monzón y presidente de la DPH; Enrique Torguet, director de comunicación de Agora; Carmen Sánchez, responsable de Actividades Sociales y Culturales de la Universidad San Jorge; Frank Santiago, responsable de Fluge Zaragoza; y Alberto del Pozo, director de contenidos de CARTV.

Solistas y grupos

En cuanto a las categorías más importantes de los premios, Biella Nuei, El verbo odiado, Kiev cuando nieva y Modelo compiten por ser el mejor grupo y Lu Demie, Pilar Almalé y Auserón se enfrentarán con Rubén Nasville en la categoría de solista. Para ser considerado el mejor LP los nominados son ‘Nerantzi’, de Santiago Auserón; ‘Recardelino’, de Juanjo Bona; ‘Tipos de Interés (en directo)’ de Tipos de Interés; y ‘Zumo de manzana’ de Pilar Almalé Quartet; y entre los EP, los elegidos han sido ‘DRAMÁTICA’, de Lia Callizo; ‘Me escupió la lumbre’, de La Doloritas; ‘Shadows’, de The Moorland; y ‘Verano Azul’, de Slappy Av.

El Teatro de las Esquinas, El Veintiuno de Huesca, La lata de bombillas y el Rock & Blues lucharán por ser la mejor sala en uno de los galardones más queridos mientras que entre la mejor programación los candidatos son En Petit Comité, Festivales de los castillos, Pirineos Sur y Polifonik Sound. Álex Curreya, Drizzyclare, Dj Pendejo e Idoipe son los elegidos, por su parte, en la categoría de disc jockeys.

Con dos nominaciones, en unos galardones muy repartidos, están Biella Nuei, Elis Lovis, Gabriel Sopeña, Idoipe, Isla Kume, Jimmy J. Moore, Kiev cuando nieva y Lady Banana.

Premio Especial a la Trayectoria

Durante la jornada se ha anunciado el nombre de la persona en la que recae este año el Premio Especial a la Trayectoria. Se trata de la soprano montisonense Eugenia Boix. Por dos motivos. Por una parte, han explicado, se da el hecho de que la gala vaya a ser desde Monzón, y además en el conservatorio de esta localidad, de donde salen proyectos tan relevantes, entre ellos el comienzo del camino de la propia Boix. Por otra, que en 2027 se conmemora el 20º aniversario de su debut en el Teatro de la Maestranza con dos óperas de Henry Purcell: 'Dido & Aeneas' y 'The Fairy Queen'.

Los receptores de la insignia a los 'debutantes' como nominados. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Además, en el acto, se ha procedido a realizar la entrega de nuevas Insignias de la Música Aragonesa a nuevas propuestas que han recibido nominación por vez primera. Estas han ido para Alex Curreya, Arantxa, Carolina Ferrer, Eli Lovis, Etna N Romero Villanueva, Festivales de los Castillos, Isla Kume, Jimmy J. Moore, Jotalent, Lia Callizo, Lu Demie, María Ochoa Aguerri, Marta López, Pedro Botero y Tipos de Interés.

Después de siete años con Irene Alquézar y Luis Cebrián al frente de la gala, la organización ha decidido era momento de iniciar una nueva etapa. La elegida para asumir este reto es la zaragozana Patricia Imaz, locutora actualmente de Cadena Dial, quien será este año la presentadores de los premios. Las actuaciones musicales que se vivirán durante el evento se desvelarán más adelante.

Aragón TV emitirá la jornada en diferido, además de dejar a disposición de quien quiera la gala desde su sección ‘A la carta’.

Listado completo de nominaciones por categoría

Mayor Proyección

Eli Lovis

Jimmy J. Moore

Marta López

Vizcaíno Reyes

Mejor Audiovisual

‘40 años de banda’ sobre la Banda de Música de Alagón por María Ochoa Aguerri

‘Copeland’ sobre el músico estadounidense Stewart Armstrong Copeland por Pablo Araguës

‘Jotalent’ espacio de Aragón TV de apoyo y difusión a la música por Arantxa Urzay Lahoz

‘Las Calderas de Pedro Botero’ sobre el grupo Pedro Botero por Etna N Romero Villanueva

Mejor Audiovisual Videoclip

‘Acción de Gracias’ de Lady Banana junto a Sho-Hai por Adela Moreno y Ana Escario (El Estudio)

‘Calibo’ de Ixeya por Adela Moreno y Ana Escario (El Estudio)

‘Cayetana de mentira’ de Eli Lovis por Diego Hurtado Santamaría, Marcos Gracia Fortea y Lucía Quintana Aranda

‘Soy un puto criminal’ de DELACUEVA por VANILLA BlOOM

Mejor Sala

Teatro de las Esquinas

El Veintiuno

La Lata de Bombillas

Rock & Blues

Mejor Programación

En Petit Comité

Festivales de los Castillos

Pirineos Sur

PolifoniK Sound

Mejor Disc Jockey

Alex Curreya

Drizzyclare

Dj Pendejo

Idoipe

Mejor Directo

Isla Kume

Pedro Botero

Pilar Almalé

Santiago Auserón

Mejor Portada

‘LA CALLEJA’ de Lu Demie por Leyre Usán, Pablo López, Martín Serrano, Pablo Traid y Lu Demie

‘Muddy Swamps and Frozen Ponds’ de Jimmy J Moore por Isabel Ortiz (Timone Art)

‘O Zaguer Chilo VII’ de varios artistas por Carolina Ferrer

‘Víspera’ de Joaquín Pardinilla por Jorge Gay y Fernando Lasheras

Mejor Producción

‘Duermen en discos’ de Kiev Cuando Nieva por Javier Vicente ‘Carasueño’

‘LA CALLEJA’ de Lu Demie por Jayviey

‘Más de Mil Motivos’ de Isla Kume por Andrés Campos y Laura Sorribas

‘Zumo de Manzana’ de Pilar Almalé Quartet y equipo del Laboratorio de Sonido del Centro de Historias

Mejor Canción

‘Acción de Gracias’ de Lady Banana

‘Cantores’ de Gabriel Sopeña

‘Mis días raros’ de Elem

‘Monte perdido’ de Idoipe

Premio Itinerante a Mejor Disco del Primer Cuarto de Siglo

‘Desiertos’ de Gabriel Sopeña

‘Géminis’ de Niños del Brasil

‘Las Uvas Dulces’ de María José Hernández

‘Más Sabe El Diablo’ de Pedro Botero

Mejor Canción en Lengua Autóctona

‘Glarimas de San Lorién’ de Francho Sarrablo con Almagato

‘La Tronada’ de Nubosidad Variable

‘Te Trobarás’ de Ester Vallejo

‘UeSKA’ de Radio Parranda y Biella Nuei

Mejor EP

‘DRAMÁTICA’ de Lia Callizo

‘Me escupió la lumbre’ de La Doloritas

‘Shadows’ de The Moorland

‘Verano Azul’ de Slappy Av

Mejor LP

‘Nerantzi’ de Santiago Auserón

‘Recardelino’ de Juanjo Bona

‘Tipos de Interés (en directo)’ de Tipos de Interés

‘Zumo de manzana’ de Pilar Almalé Quartet

Mejor Solista

Lu Demie

Pilar Almalé

Rubén Nasville

Santiago Auserón

Mejor Grupo

Biella Nuei

El Verbo Odiado

Kiev Cuando Nieva

Modelo