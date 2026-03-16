Zaragoza acoge la presentación del Plan de Derechos Culturales 2025-2030 junto al Ministerio de Cultura

La asociación Procura (Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de Aragón) organiza el próximo miércoles 18 de marzo un encuentro clave para el sector cultural: la presentación en la comunidad del Plan de Derechos Culturales 2025-2030. Esta actividad, diseñada en colaboración con el Ministerio de Cultura, tiene como objetivo dar a conocer de primera mano una herramienta estratégica diseñada para transformar la gestión cultural en España.

La presentación, que se celebrará a las 18.00 horas en la Asociación y Colegio de Periodistas de Aragón, contará con la participación de Jazmín Beirak, Directora General de Derechos Culturales del Ministerio de Cultura. Beirak estará acompañada por los profesionales de Aragón que han formado parte activa del proceso de elaboración de este plan.

Un nuevo paradigma para la gestión cultural

El Plan de Derechos Culturales 2025-2030 supone un cambio de enfoque fundamental: pasar de un modelo basado únicamente en el acceso al consumo cultural a uno que garantice el ejercicio de los derechos culturales de toda la ciudadanía. Durante la presentación se analizarán los pilares que sustentan esta estrategia, poniendo especial énfasis en la adecuación del marco laboral y profesional para la dignificación del sector, la vertebración territorial para asegurar que la cultura sea un motor en todas las provincias aragonesas y la necesaria interseccionalidad para garantizar una cultura inclusiva y diversa. Para Procura, la presentación de este documento es una oportunidad única para entender cómo se va a implementar este nuevo marco normativo y cómo puede beneficiar al tejido creativo local.

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Con la organización de este acto, Procura refuerza uno de sus objetivos prioritarios para este año: fortalecer los espacios de diálogo sobre las políticas públicas que afectan directamente a los profesionales de la gestión cultural. La asociación invita a todo el tejido creativo y de gestión de la comunidad a participar en esta sesión, que incluirá un amplio espacio para resolver dudas y recoger aportaciones directas de los asistentes.