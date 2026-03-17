Los ‘Caprichos’ de Goya, en facsímil, se exponen en la sede de la UNED de Barbastro

El Gobierno de Aragón, en colaboración con el Consorcio Ramón J. Sender (UNED Barbastro) y la Fundación Caja Inmaculada, expone en la sede de la UNED de Barbastro la serie ‘Caprichos’ de Francisco de Goya en edición facsímil, propiedad de Fundación CAI. La muestra, que se podrá visitar desde este martes hasta el 25 de abril, está coordinada por la Fundación Goya en Aragón.

La exposición muestra recreaciones de las 80 estampas originales que se publicaron en 1799. Las ediciones facsímiles permiten su exposición y difusión de forma más accesible que las originales, con una calidad que acerca estas obras de interés universal al público. La muestra estará abierta al público de lunes a sábado, de 18.00 a 20.00 horas.

Los ‘Caprichos’ critican la superstición o falsas creencias, los abusos de la autoridad, concretamente de la nobleza y el clero; el sistema educativo, los matrimonios de conveniencia, la prostitución y las injusticias sociales entre otros temas que, en la actualidad, siguen vigentes. Goya empleó la sátira para señalar los vicios y errores del comportamiento humano con objeto de provocar la reflexión en la sociedad de su época. ‘El sueño de la razón produce monstruos’, ‘Volaverunt’, ‘Hasta su abuelo’ o ‘Ya tienen asiento’ son algunas de las estampas más conocidas.

El pintor es una de las grandes figuras del grabado: dominó todas las técnicas de su época como aguafuerte, aguatinta y punta seca, empleadas en los ‘Caprichos’, además de la litografía que utilizaría en obras posteriores. La vigencia de muchos de los asuntos tratados en esta serie, así como la modernidad que caracteriza al autor, llevan a considerarlo uno de los precursores del arte moderno. Los ‘Caprichos’ han influido en varias generaciones de artistas de movimientos tan dispares como el romanticismo, el impresionismo, el expresionismo o el surrealismo.

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Esta muestra se enmarca dentro del programa de exposiciones que La Fundación Goya en Aragón está realizando en el territorio aragonés. Todas las series de grabados de Francisco de Goya viajarán a las localidades que ya forman parte de este proyecto y a las que se irán incorporando hasta 2027: como Huesca, Teruel, Calatayud, Calanda o Alcañiz. De esta manera, ‘Caprichos’, ‘Desastres de la guerra’, ‘Disparates’ y ‘Tauromaquia’ se acercan a toda la ciudadanía.