Ya se conoce la programación de uno de los festivales más longevos de Aragón: El Drogas encabezará el cartel

La dilatada experiencia y el carisma de Enrique Villareal, 'El Drogas', encabezan el cartel del XXXVI Festival Internacional Castillo de Aínsa, cuyos avances se han anunciado este martes en Huesca tras meses de intenso trabajo. La música folk y de raíz serán igualmente ingredientes esenciales de este certamen anual que llenará de conciertos, teatro, ferias gastronómicas y charlas la agenda cultural de Aínsa del 20 de junio al 12 de julio.

El concierto de El Drogas, uno de los eventos que más público espera concentrar, se celebrará en el foso del Castillo el 4 de julio, mostrando la prolífica trayectoria de un músico intergeneracional que sigue siendo referente irrenunciable del rock en nuestro país. Su presencia en Aínsa animará el comienzo de la temporada estival, junto a los ritmos folklóricos latinoamericanos de Marta Gómez y el espíritu étnico de El Naán, que se darán la mano en el foso el viernes 3 de julio, así como la particular interpretación de la música tradicional de El Nido, ejemplos todos ellos del empeño por poner en el centro la música folk y de raíz.

En ese sentido se ha manifestado este martes Dani Escolano, director del Festival Castillo de Aínsa, quien ha destacado estos géneros como parte de la identidad cultural del territorio. “También continuamos apostando por una programación diversa, pensada para públicos con distintas sensibilidades, pero siempre con un punto en común que es la calidad artística de cada propuesta”, explicaba.

En el amplio abanico de posibilidades se escucharán las voces de las gallegas Caamaño & Ameixeiras aderezadas por los sonidos del acordeón cromático y el violín. Ellas actuarán el 11 de julio en el Patio del Museo precediendo a El Nido. “Además, conoceremos las incipientes experiencias de la joven banda Sheckband, un trío familiar de Ucrania que fusiona el jazz contemporáneo con los matices del folk de su país. Vienen para compartir, además de su talento, su historia de vida, en un contexto lleno de dificultades para aprender y evolucionar como músicos”, añadía Escolano.

En la programación no faltará la presencia de grupos locales como Leo Susana, afincado en Fiscal, y The Bad Fathers, cuyos miembros se reparten por Sobrarbe, así como la música popular y tradicional de los navarros Puro Relajo, que en sus 13 años de trayectoria han ofrecido más de 1.000 conciertos por todo el país. Ellos amenizarán una de las dos ferias gastronómicas que este año se darán cita en la Plaza Mayor de Aínsa.

“Estamos muy orgullosos de volver a presentar una nueva edición del Festival Internacional Castillo de Aínsa, un certamen con 36 años de historia que da empleo a profesionales de la zona, que ayuda a ocupar establecimientos al inicio del verano, y que atrae a públicos de distintas procedencias”, aseguraba el alcalde Enrique Pueyo. “Este festival cuenta con un presupuesto de alrededor de 145.000 euros. Acogemos, en muchos casos, a artistas emergentes y a otros ya consolidados, como es el caso de El Drogas, pero siempre adaptándonos a nuestras posibilidades con el claro objetivo de acercar la cultura al mundo rural, algo que sería imposible sin el apoyo de instituciones como la DPH”.

El diputado delegado de cultura, Carlos Sampériz, ha puesto de relieve precisamente la importancia de la cultura para fortalecer el medio rural. “La cultura no es un complemento, sino una parte esencial de su identidad y su futuro. Quien se acerca al Festival Castillo de Aínsa no solo asiste a un concierto o a un espectáculo, sino que entra en contacto con una manera de entender el territorio con un casco histórico extraordinario y con una comarca llena de patrimonio y paisajes increíbles”.

Citas arraigadas a la historia de Sobrarbe

Haciendo un guiño especial al público infantil y familiar, pero también local, la programación teatral recae nuevamente en los Titiriteros de Binéfar, que además de seleccionar a compañías reconocidas como La Raspa Artes Escénicas o Ros Beret, volverán a profundizar en la historia de los pueblos y de las gentes del Sobrarbe con los actos Más Sabe el Diablo y Mujeres que Cuentan.

“El Festival Castillo de Aínsa es mucho más que una programación de concierto. Junto a la parte cultural es muy importante la parte social del festival y su vínculo con el territorio y su gente. Por eso, son muchas las actividades paralelas que completan el cartel de 2026”, concluía el director.

Y aunque muchas de esas actividades serán gratuitas, ya se pueden comprar las entradas para los eventos que sí serán de pago, con precios entre los 20 y los 25 euros en internet, alcanzándose los 30 en taquilla en el caso de El Drogas. Próximamente se desvelarán el resto de las iniciativas en las que actualmente se está trabajando, gracias al apoyo de entidades y empresas públicas y privadas que hacen posible su puesta en marcha edición tras edición. Más información y venta de entradas en festivalcastillodeainsa.com.