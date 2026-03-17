El Día Mundial de la Poesía en Teruel: versos en la calle y colaboración del comercio local

La ciudad de Teruel volverá a llenar sus calles de versos con motivo del Día Mundial de la Poesía, que se celebrará el próximo sábado 21 de marzo con una programación que combina recitales, intervenciones artísticas y actividades participativas abiertas a toda la ciudadanía. La iniciativa, que alcanza su tercera edición, está impulsada por el Ayuntamiento, la Plataforma Poetas por Teruel y el Centro Comercial Abierto.

El concejal de Cultura, Carlos Méndez, ha presentado esta propuesta destacando su consolidación en el calendario cultural de la ciudad y la incorporación este año del comercio local como nuevo agente implicado. "Celebramos el Día Mundial de la Poesía con una propuesta que sigue creciendo y sumando apoyos", ha señalado.

El epicentro de la jornada será la Plaza Santa Teresa, junto al Centro Cultural San León, un emplazamiento que toma el relevo de otros espacios urbanos en los que se ha desarrollado esta actividad en ediciones anteriores, como el Tozal, la plaza Domingo Gascón o la Fuente Torán. Este carácter itinerante responde a la voluntad de acercar la poesía a distintos rincones de la ciudad.

Poesía para todos los turolenses

Uno de los elementos más llamativos será la intervención artística urbana, que consistirá en la pintura de 56 versos en el entorno de la plaza. Esta acción comenzará en los días previos y culminará el sábado por la mañana, convirtiendo el espacio público en un escenario poético accesible para vecinos y visitantes.

A partir de las 12.00 horas tendrá lugar un recital al aire libre, acompañado de música en directo a cargo de Franco Gallego. Además, se habilitará un micrófono abierto para que cualquier persona pueda compartir sus propios poemas, reforzando el carácter participativo La poesía sale a la calle

Desde la Plataforma Poetas por Teruel, su representante Cristina Giménez ha subrayado la importancia de mantener esta celebración en su fecha original. "Para nosotros es fundamental seguir celebrando el 21 de marzo, independientemente del día de la semana, porque es una fecha simbólica para la poesía", ha explicado. No en vano, el 21 de marzo coincide con el equinocio de primavera.

Giménez ha destacado también el ambiente abierto e inclusivo que caracteriza esta cita. "Queremos que participe todo el mundo, desde centros educativos hasta cualquier vecino que quiera acercarse. El micrófono abierto permite que la poesía no sea solo algo que se escucha, sino también algo que se crea y se comparte", ha añadido.

La iniciativa busca precisamente eso: sacar la poesía de los espacios tradicionales y llevarla a la calle, integrándola en la vida cotidiana de la ciudad y fomentando la participación cultural de manera accesible y cercana.

El comercio local se suma

Como principal novedad de esta edición, el Centro Comercial Abierto de Teruel se incorpora a la celebración con la campaña 'Comercio también es poesía', una propuesta que extiende la actividad a los establecimientos de la ciudad.

En total, se podrán encontrar 84 poemas en escaparates de comercios asociados, de los cuales 56 pertenecen a autores de la plataforma y 28 son textos clásicos. Esta iniciativa invita a los ciudadanos a recorrer las calles de Teruel en busca de versos, combinando cultura y dinamización comercial.

Además, se ha organizado un concurso participativo en el que los asistentes deberán identificar los autores de los poemas expuestos a través de un folleto. Aquellos que completen correctamente el recorrido podrán optar a premios como un vale de 200 euros para compras en establecimientos locales o entradas de cine, incentivando así tanto la participación cultural como el consumo en el comercio de proximidad.

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El gerente del Centro Comercial Abierto, Rodolfo Pangua, ha explicado que esta acción pretende poner en valor el papel del comercio en la vida urbana. "El comercio aporta vida, ritmo y emoción a la ciudad, igual que la poesía lo hace en la literatura", ha afirmado. Pangua ha destacado que esta propuesta permite "pasear por Teruel, descubrir poemas y participar en un juego que conecta cultura y comercio", reforzando el vínculo entre ambos ámbitos.