Empar Moliner: "Cuando yo empecé a escribir en 1999, el catalán ya se moría. Y vamos tirando"

Empar Moliner (Santa Eulàlia de Ronçana, 1966) ganó el premio Ramon Llull de 2022 con una novela sobre la menopausia y la maternidad y ahora, cuatro años después, esprinta para llegar a tiempo a la 'foto-finish' de Sant Jordi con 'Instruccions per a viure sense ella' (Columna), un plan maestro y deliberadamente tragicómico para seguir facturando desde el más allá. "Como siempre digo, todos mis libros están basados en hechos reales y todos son ficción", aclara la escritora y periodista mientras presenta en sociedad, negroni en mano, a Clàudia Pruna, una periodista que lo quiere dejar todo preparado para seguir publicando artículos pese al pequeño inconveniente de estar muerta. Lo de escribirlos, poco compatible con el rigor mortis, lo dejará en manos de un bibliotecario fichado y aleccionado para la ocasión.

Un mano a mano con la posteridad que Moliner, poco amante de lo ceremonioso, transforma en incómodo retrato de la familia "no como refugio, sino como supervivencia colectiva". "Ahora a las series no las llaman tragicomedias, sino dramedias, y esto podría ser eso", defiende desde uno de los sofás del Dry Martini. "Si algo comparto con la protagonista es que puede ser leída con una autoparodia", añade. El humor, una vez más, es esencial a la hora de maniobrar por una historia repleta de pragmatismo sarcástico y amores mal expresados.

Empar Moliner presenta su nueva novela, 'Instruccions per viure sense ella' en el Dry Martini / MANU MITRU

"El humor es arma y armadura -asegura-. Para hacer crítica, te has de poner en el centro: si haces broma de catalanes siendo catalana, todo sube". De fondo, atravesando todo el libro, los suspiros por un oficio en aparente peligro de extinción. "Hablamos de un mundo, el de los artículos y la escritura en diarios, que desaparece. Hace tiempo que dicen que se acaba, pero cuando yo empecé a publicar en 1999 el catalán ya se estaba muriendo. Y vamos tirando", ironiza. En la novela, todo esto se traduce en una crítica "a la escritura ligera de diarios, a quienes no eligen las palabras". "Si hago un artículo en el que solo importa de lo que hablo, lo que estoy haciendo es una carta al director de las de antes", reflexiona.

La protagonista de 'Instruccions per a viure sense ella', claro, es todo lo contrario, por lo que algunas de las escenas más cómicas del libro llegan con las tremendas broncas que recibe su escribiente por tratar de idiotas a los lectores con, por ejemplo, un punto final innecesario y redundante. "Se enfada con la obviedad", relativiza Moliner, para quien los avances tecnológicos y los nuevos modelos informativos no hacen más que subrayar la importancia de la escritura. "Cuando no había móviles, tenía sentido correr para decir que la guerra se había acabado y, acto seguido, desplomarse. Ahora solo nos podemos agarrar a la literatura", sentencia.

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En paralelo, y mientras defiende que quien 'lee ficción y en papel tiene otros ojos, unos más inteligentes', la autora de 'T'estimo si he begut' desliza una reflexión alrededor de los cuidados, el envejecimiento y, en fin, los contratiempos de saberse más cerca de la meta que de la línea de salida. "Hacerse mayor, dicen, es una oportunidad. ¿De qué? ¿De beber menos? Empiezas siendo intolerante a la lactosa y acabas siendo intolerante a todo. Estamos en un punto de la vida en el que no se puede decir que la menopausia es una mierda", lamenta.